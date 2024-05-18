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Загорелось 8000 кв. м, есть жертвы: подробности ракетной атаки в Одесской области

Ангелина Подвысоцкая
18 мая 2024, 01:47
44
Российские оккупанты ударили ракетой по складскому помещению, в результате чего возник сильный пожар.
удар по Одесской области
Российские оккупанты ударили по Одесской области ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. Одна из них попала по объекту гражданской инфраструктуры в Одесском районе. В результате начался очень сильный пожар. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Спасатели прибыли на место попадания и заметили, что площадь пожара составила 8000 кв. м. Загорелось складское помещение.

В результате ракетной атаки погиб 1 человек, еще 8 - пострадавшие.

видео дня

"Во время работы пожарных неоднократно раздавался сигнал "Воздушная тревога", из-за чего личному составу приходилось отходить на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Известно о том, что 5 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, их госпитализировали.

  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: Национальная полиция Украины
  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: Национальная полиция Украины
  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: Национальная полиция Украины
  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: Национальная полиция Украины
  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: Национальная полиция Украины
  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одесской области 17 мая
    Ракетный удар по Одесской области 17 мая фото: ГСЧС

Удары России - взрывы в Украине

Российские войска параллельно наступлению на фронте продолжают терроризировать украинские города ударами по гражданской инфраструктуре. Из-за регулярных обстрелов Укрэнерго ввело аварийные отключения света во всех регионах страны, в том числе в Киеве.

Напомним, 14 мая, враг ударил бомбами по жилому дому в Харькове, более 20 человек получили повреждения.

Также 16 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Город атаковали вражеские БпЛА типа "Шахед".

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