Загорелось 8000 кв. м, есть жертвы: подробности ракетной атаки в Одесской области

Российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. Одна из них попала по объекту гражданской инфраструктуры в Одесском районе. В результате начался очень сильный пожар. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Спасатели прибыли на место попадания и заметили, что площадь пожара составила 8000 кв. м. Загорелось складское помещение.
В результате ракетной атаки погиб 1 человек, еще 8 - пострадавшие.
"Во время работы пожарных неоднократно раздавался сигнал "Воздушная тревога", из-за чего личному составу приходилось отходить на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
Известно о том, что 5 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, их госпитализировали.
Удары России - взрывы в Украине
Российские войска параллельно наступлению на фронте продолжают терроризировать украинские города ударами по гражданской инфраструктуре. Из-за регулярных обстрелов Укрэнерго ввело аварийные отключения света во всех регионах страны, в том числе в Киеве.
Напомним, 14 мая, враг ударил бомбами по жилому дому в Харькове, более 20 человек получили повреждения.
Также 16 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Город атаковали вражеские БпЛА типа "Шахед".
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