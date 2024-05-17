Почему оккупанты зациклились на Волчанске и какая их настоящая цель - эксперт

Российские оккупанты не планируют закрепляться в Волчанске в случае его захвата.

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РФ хочет захватить Волчанск, чтобы продвинуться дальше / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Главред

Российские оккупанты пытаются продвигаться в Волчанске в Харьковской области. Однако это не та цель, которую они хотят достичь. Об этом в эфире телемарафона заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он считает, что враг хочет отодвинуть украинские силы и полностью уничтожить город. При этом россияне хотят закрепиться на 2-3 километра южнее Волчанска.

"То есть такое намерение есть у врага. И потом пытаться, если бы они имели успех, двигаться в сторону населенного пункта Белый Колодец. Вот это намерение на сегодняшний день", – говорит аналитик. видео дня

Мусиенко не исключает, что в ближайшее время РФ перебросит подкрепление на это направление.

"Или не исключено, что они могут попытаться растянуть линию обороны украинских войск в Харьковской области и проводить определенные действия отвлекающего характера, но все же наступательные в сторону Казачьей Лопани", — добавил он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, президент Зеленский заявил, что для защиты Харькова нужно как минимум две американские системы ПВО "Patriot". Он отметил, что так Россия не сможет захватить Харьков.

Также Bild пишет, что оккупационные войска захватили больницу в центре Волчанска. Зато украинские источники утверждают, что группа ВС РФ отброшена, и бои продолжаются.

Как сообщал Главред, на Харьковском направлении ситуация остается сложной. Силам обороны Украины удалось сорвать планы РФ по продвижению в пределах города Волчанск на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ. По их словам, враг значительно снизил активность.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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