"Нужны две системы Patriot": Зеленский пояснил, как можно отбиться от атак РФ на Харьков

Нужно минимум две американские системы ПВО модели Patriot и тогда страна-агрессора Россия не сможет занять Харьков. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.
"Все, что нам нужно - две системы Patriot. Россия не сможет занять Харьков, если они у нас будут", ‒ сказал он.
Как говорят американские журналисты, Зеленский, стоя рядом с ранеными солдатами, ясно дал понять, что задержка американской помощи оказала непосредственное влияние на ход войны и ситуацию на северо-восточной границе. По словам президента, за последние несколько дней сотни людей погибли или были ранены.
"Многие из них были солдатами из этого региона. И поэтому для меня было важно быть здесь и поддерживать их", ‒ сказал он.
Журналисты сказали Зеленскому ‒ мол, многие американцы обеспокоены тем, сколько денег тратится на Украину. И в 2024-м ‒ предвыборном годе ‒ по их мнению, это очень важный вопрос.
"Эти деньги не отдаются Украине""Эти деньги тратятся на американские заводы, создавая американские рабочие места. И мы не просто боремся за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна", - подытожил президент.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
Удары РФ по Харькову - последние новости
Утром 14 мая в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по городу двумя КАБами. "Прилет" был в Киевском районе города, где расположено множество многоэтажек.
В результате обстрела пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них острая реакция на стресс, оказана помощь на месте.
Были повреждены 7 жилых домов, школа, два гаражных кооператива, гражданские автомобили. Совокупно выбито 615 окон.
В этот же день россияне ударили по 12-этажному жилому дому в Харькове. Пострадали 17 человек. Среди пострадавших - 12-летний мальчик и 8-летняя девочка. Они в состоянии средней тяжести.
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