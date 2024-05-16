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"Нужны две системы Patriot": Зеленский пояснил, как можно отбиться от атак РФ на Харьков

Дмитрий Видоменко
16 мая 2024, 16:04
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Президент Зеленский во время визита в Харьков 16 мая рассказал, что Украине нужны два комплекса ПВО Patriot для обороны города от армии страны-агрессора РФ.
Зеленский, Патриот
Зеленский назвал непременное условие обороны Харькова / коллаж Главред, фото Офис президента, ua.depositphotos.com

Нужно минимум две американские системы ПВО модели Patriot и тогда страна-агрессора Россия не сможет занять Харьков. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

"Все, что нам нужно - две системы Patriot. Россия не сможет занять Харьков, если они у нас будут", ‒ сказал он.

Как говорят американские журналисты, Зеленский, стоя рядом с ранеными солдатами, ясно дал понять, что задержка американской помощи оказала непосредственное влияние на ход войны и ситуацию на северо-восточной границе. По словам президента, за последние несколько дней сотни людей погибли или были ранены.

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"Многие из них были солдатами из этого региона. И поэтому для меня было важно быть здесь и поддерживать их", ‒ сказал он.

Инфографика patriot, патриот

Журналисты сказали Зеленскому ‒ мол, многие американцы обеспокоены тем, сколько денег тратится на Украину. И в 2024-м ‒ предвыборном годе ‒ по их мнению, это очень важный вопрос.

"Эти деньги не отдаются Украине""Эти деньги тратятся на американские заводы, создавая американские рабочие места. И мы не просто боремся за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна", - подытожил президент.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Утром 14 мая в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по городу двумя КАБами. "Прилет" был в Киевском районе города, где расположено множество многоэтажек.

В результате обстрела пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них острая реакция на стресс, оказана помощь на месте.

Были повреждены 7 жилых домов, школа, два гаражных кооператива, гражданские автомобили. Совокупно выбито 615 окон.

В этот же день россияне ударили по 12-этажному жилому дому в Харькове. Пострадали 17 человек. Среди пострадавших - 12-летний мальчик и 8-летняя девочка. Они в состоянии средней тяжести.

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