Широкомасштабного наступления не будет: эксперт рассказал о ситуации в Харькове

Ситуация на севере Харьковщины давно прогнозировалась военной разведкой, поэтому не стала сюрпризом, сказал политолог.

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Армия России наступает на Харьковское направление / колаж: Главред, фото: ОК "Запад", 66 отдельная механизированная бригада сухопутных войск ВС Украины

В последние дни ситуация на Харьковском направлении стала напряженной. Войска страны-агрессора пытаются заставить Украину перебросить резервы с других участков фронта, прежде всего из Купянска и Часового Яра. Однако, в то же время, учитывая привлеченное количество бронетехники, оккупанты не планируют широкомасштабное наступление. Так считает офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец, передает 24 канал. Он добавил, что сейчас происходит проверка боем.

Березовец также рассказал, что его подразделение некоторое время выполняло боевые задачи на севере Харьковщины, а именно в районе Волчанска и прилегающих населенных пунктах. Поэтому военные знакомы с местностью, оборонительными позициями и логикой противника.

По его словам, строительство инженерных фортификационных сооружений началось в конце 2022 года, сразу после освобождения региона, и продолжалось в 2023 году.

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"Я собственными глазами видел, и в целом имею фото- и видеоподтверждения, которые не могу предоставить по понятным причинам. Могу только подтвердить, что инженерные сооружения строились на этом и других участках фронта. За полтора года мы не были на этом направлении в течение определенного периода времени. Я не знаю, какая ситуация там. Если бы даже была, я не мог бы ее комментировать", - поделился офицер ВСУ.

По словам политолога, российские захватчики сейчас пытаются отвлечь внимание. Они отражают тактику, которой пользовались РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон летом 2023 года и весной 2024 года. Тогда осуществлялись оперативные мероприятия на территории российских регионов, чтобы заставить врага перебросить подразделения с других участков фронта. Все прошло успешно, поэтому россияне перенимают опыт.

"Их основная цель - отвлечь наши резервы и продвинуться ближе к Харькову, чтобы получить стартовые позиции для своей ствольной артиллерии и начать наносить удары по окрестностям города. Это то, что происходило в течение 2022 года, пока оттуда не выбили противника и угрозы от ствольной реактивной артиллерии не было. Тогда враг был вынужден наносить удары ракетами и КАБами", - отметил Тарас Березовец.

Кто такой Тарас Березовец? Тарас Березовец (род.1 марта 1975 Керчь, УССР) - украинский политтехнолог, журналист, майор 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications". Член "UK-Ukraine Partnership Network" (2004) и Независимого медиа-профсоюза Украины (2006).

Наступление россиян на Харьковщине - последние новости

В британской разведке уже сообщали, что начав наступление на Харьковщине, Россия пытается отвлечь украинские силы от других участков линии фронта.

Битва за Волчанск в Харьковской области может стать первой крупной битвой нового наступления России на севере. ВСУ готовы к любому развитию событий, боевые подразделения уже находятся в Волчанске.

Российские оккупанты могут зайти в тыл группировке украинских войск на Харьковщине, которая держит оборону в Купянске, заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

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