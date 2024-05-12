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"Стирать Харьков артой": тревожный прогноз насчет наступления РФ на севере

Алексей Тесля
12 мая 2024, 17:21
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РФ может вернуться на те же позиции, с которых можно ствольной артиллерией бить по Харькову, не исключает Евгений Дикий.
'Стирать Харьков артой': тревожный прогноз насчет наступления РФ на севере
ВСУ сдерживают врага на Харьковщине / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Российские оккупанты могут зайти в тыл группировке украинских войск на Харьковщине, которая держит оборону в Купянске, заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

"Пойдут ли они на сам Харьков? Нет, не пойдут. К сожалению для нас, они не полные [дураки]. Конечно, они не сделают нам такого подарка, чтобы взять и погнать всю свою группировку на Харьков, где бы она вся и осталась. К сожалению, они уже давно более разумные", - подчеркнул он в эфире Radio NV.

Собеседник говорит, что РФ может вернуться на те же позиции, с которых можно ствольной артиллерией бить по Харькову.

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"Сейчас программа максимум российской операции именно такая. Программа минимум — оттянуть наши резервы — уже выполнена. А программа максимум — это снова подойти к Харькову, чтобы дальше можно было снова методично город стирать артой", - добавил Дикий.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

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/ Главред

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Харьковская область война России и Украины Евгений Дикий
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