У Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине

Россия накапливала ресурсы для наступления, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал наступление РФ на Харьковщине / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

"Путин ничего таким образом не пытается доказать, он ведет себя как человек, который поставил все на кон", - подчеркнул он в эфире телемарафона.

Вместе с тем представитель ОП обратил внимание на то, что страна-агрессор Россия проводит тип войны с геноцидным компонентом.

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"Россия накапливала ресурсы. РФ понимает, что Украина сегодня постепенно логистически увеличивает поставки техники, так как возможности разблокированы. Украина избавляется от определенных дефицитов… И таким образом у России есть еще несколько недель для того, чтобы дозабрать хотя бы маленькую часть территории, улучшив свою ситуацию с точки зрения возможного влияния на глобальное политическое пространство и возможности дожать Запад к каким-то переговорам", - уточнил он.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

При этом Подоляк добавил, что как только Украина получит все, о чем договорено, на фронте будет "совсем другая ситуация".

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/ Главред

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