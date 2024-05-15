Что с линией обороны под Харьковом: в Раде хотят вызвать военных 'на ковер'

У депутатов не было возможности проверить строительство первой линии обороны из-за близости российских войск.

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На Харьковщине уже год валяются горы из "зубов дракона" / Фото: DeepState

Комитет по вопросам нацбезопасности, вероятно, вызовет на слушания военных, ответственных за строительство первой и второй линий обороны в Харьковской и других областях, предположила в комментарии Радио Свобода член Комитета, нардеп Соломия Бобровская.

Бобровская отметила, что за первую (минирование) и вторую линии в Харьковской области отвечали военные, третью - строили гражданские.

"Мы понимаем, что это не может быть сплошная линия по границе, потому что это невозможно и мало нужно, потому что есть понимание откуда заходит ДРГ, как заходили колонны танков и войск в 2022 году. Все эти вещи частично прорабатывались, где-то лучше, где-то хуже", - сказала Бобровская.

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По ее словам, третью линию обороны на расстоянии 18-30 км строили гражданские структуры под руководством военных.

"Есть очень странные фортификационные сооружения, которые строят гражданские. Очень часто довольно далеко, более чем в 18 километрах от границы. Чаще всего они строились решением военного командования секторов, которые ответственны за эти участки содержания границы. Это должен был бы быть не хаос. Это все определялось военным командованием и дальше формировалось в так называемые линии", - сказала Бобровская.

Минирование - это одна из базовых вещей, которые должны быть осуществлены на границе, отметила депутат.

Нардепов не допускали к первой линии из-за близости российских войск, поэтому проверить фортификации было невозможно.

"Зубы дракона и все, что на картинке условно красивое - это все третья линия. Первую линию фактически очень сложно проверить. Ну, а как мы видим, на словах... Эти вещи мало соответствуют действительности, к сожалению", - прокомментировала Бобровская недавние фото захваченных россиянами позиций под Волчанском.

Она предположила, что комитет пригласит военных поговорить о том, что же на самом деле происходит с первой и второй линией фортификационных сооружений на Харьковщине и в других областях.

Наступление России - последние новости

10 мая РФ прорвала оборону ВСУ в Харьковской области. Аналитиками и военными наблюдается продвижение оккупантов вглубь "серой зоны". В частности сообщалось уже о боях с ВС РФ на подходе к Волчанску (город в 4 км от границы с Россией).

Вместе с тем, в Харьковской области обнаружили заброшенные бетонные заграждения "зубы дракона". Под Липцами лежат целые кучи, которые должны были быть использованы для укрепления границы.

Также в Украине не исключают интенсификацию боев в Сумской области. В связи с этим местные власти объявили эвакуацию гражданских из приграничных сел.

По мнению аналитиков RUSI, летнее наступление России будет разворачиваться по одному сценарию - сначала натиск в направлении Харькова, затем попытка поставить под угрозу Запорожье.

Наступление России 2024 года Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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