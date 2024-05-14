Россия расширяет 'кулак' наступления дальше Харьковщины: еще две области под угрозой

Российские войска, вероятно, в ближайшие дни интенсифицируют боевые действия на границе Сумской и Черниговской областей, считает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.
В своих соцсетях Коваленко не исключил активность оккупантов в приграничных областях Украины параллельно ведению наступления на Харьковщину.
"Враг оставил часть ресурса для активности напротив Сумщины и Черниговщины. Как и сообщал ранее, активность врага в приграничье не исключена", - написал Коваленко.
Руководитель ЦПД СНБО добавил, что на Харьковщине враг также продолжает ограниченные действия в приграничье.
"Волчанск, как пограничный город, имеет для врага двойное значение. И информационная составляющая здесь одна из ключевых. Силы обороны ведут сложные бои за этот город", - пояснил Коваленко.
Новости с фронта - ситуация в Волчанске и не только
11 мая российские войска начали прорыв границы на севере Харьковской области, медленно продвигаясь внутрь "серой зоны" и захватывая мелкие села. Теперь под угрозой оккупации находится Волчанск. Многие эксперты согласны, что это только начало стратегического наступления врага, а настоящие бои под Харьковом - лишь разведка боем.
В то же время вечером, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении сил обороны в районе Волчанска и других приграничных районах Харьковской области.
"Мы уничтожаем пехоту оккупантов и технику. Спасибо нашим воинам, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции, делают все, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказал президент.
Эксперты соглашаются, что РФ таким образом хочет отвлечь ресурсы ВСУ от основных участков фронта (ведь противник уже больше месяца наступает на Донецком направлении).
Что за город Волчанск?
Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
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