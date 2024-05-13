Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

Правительство Эстонии "серьезно" обсуждает возможность отправки войск, говорит Мадис Ролл.

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Эстония может перебросить войска в Украину / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/kaitseministeerium

Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл прокомментировал вопрос вероятности направления войск в Украину.

Как подчеркнул он в интервью Breaking Defense, правительство Эстонии "серьезно" обсуждает возможность отправки войск в западные области Украины.

При этом советник президента уточнил, что эстонские военные в Украине могут выполнять "тыловые" функции украинских войск с целью освободить их для борьбы на фронте.

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Он добавил, что на данный момент власти Эстонии анализируют такой вариант и надеются, что отправка войск в Украину будет осуществляться в рамках полной миссии НАТО, однако и не исключается, что Эстония будет действовать в составе меньшей коалиции.

"Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать себя в том, что мы можем сделать", — сказал официальный представитель президента Эстонии.

Он также не исключает, что со временем страны НАТО, которые сейчас выступают против такого решения, в будущем изменят свое мнение.

Издание уточняет, что ранее глава эстонских сил обороны генерал Мартин Херем рассказал, что несколько месяцев назад в армии обсуждался вопрос об отправке войск на запад Украины для выполнения таких работ, как медицинское обслуживание, логистика или противовоздушная оборона некоторых западных городов.

Ввод западных войск в Украину – главные новости по теме

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Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.

Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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