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Наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели: в ISW описали, чего хочет РФ

Алёна Воронина
12 мая 2024, 07:59
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Российские захватчики пытаются продвинуться вперед в Харьковской области, чтобы достичь трех целей.
Украинские военные, российские военные
Наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российские оккупанты своим наступлением в Харьковской области преследуют три цели: оттянуть украинские силы с других направлений; продвинуться к Харькову на такое расстояние, которое позволило бы бить из артиллерии; создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить контрнаступательные операции защитников Украины в этом регионе.

К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Согласно проанализированным данным ISW, российские оккупационные войска осуществляют относительно ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области. Отмечается, что оккупантам удается достигать тактически значимых успехов на участках, которые, вероятно, менее защищены.

В то же время аналитики отмечают, что количество российских окупантов, участвующих в этих ограниченных операциях, и развернутая вдоль границы на северо-востоке Украины группировка войск страны-агрессорки России указывает на то, что российские захватчики сейчас не проводят широкомасштабную операцию по окружению или захвату. города Харькова.

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Аналитики напомнили слова представителя ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, который говорил, что российские захватчики пытаются продвигаться в тех районах, которые уже были спорными "серыми зонами". Отмечается, что это может свидетельствовать о том, что защитники Украины не удерживают устойчивых позиций во многих небольших приграничных населенных пунктах.

В ISW отметили, что российские оккупанты, вероятно, столкнутся с более интенсивным сопротивлением, когда будут пытаться продвигаться к населенным пунктам к югу от границы и в более крупные приграничные населенные пункты, такие как Липцы и Волчанск. В то же время аналитики отметили, что захватчики могут продвинуться вперед на такое расстояние, которое позволит обстреливать Харьков из артиллерии, и усилить обстрелы.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Ранее в Харьковской ОГА раскрыли детали тяжелых боев на Харьковщине. Вражеские ДРГ искали слабые позиции на границе, но все попытки остановили Силы обороны Украины, рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также отмечалось, что военные говорят о серьезном продвижении РФ на Харьковщине. Российские оккупанты пытаются захватить село Глубокое, которое ведет к дамбе Травянского водохранилища.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, где ведутся контрударные действия. Президент Украины дважды заслушал доклады главкома ВСУ, на Харьковщине усиливают украинские подразделения.

Напомним, у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Россия накапливала ресурсы для наступления, подчеркнул Михаил Подоляк.

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