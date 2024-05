Наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели: в ISW описали, чего хочет РФ

Российские оккупанты своим наступлением в Харьковской области преследуют три цели: оттянуть украинские силы с других направлений; продвинуться к Харькову на такое расстояние, которое позволило бы бить из артиллерии; создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить контрнаступательные операции защитников Украины в этом регионе.

К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Согласно проанализированным данным ISW, российские оккупационные войска осуществляют относительно ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области. Отмечается, что оккупантам удается достигать тактически значимых успехов на участках, которые, вероятно, менее защищены.

В то же время аналитики отмечают, что количество российских окупантов, участвующих в этих ограниченных операциях, и развернутая вдоль границы на северо-востоке Украины группировка войск страны-агрессорки России указывает на то, что российские захватчики сейчас не проводят широкомасштабную операцию по окружению или захвату. города Харькова.

Аналитики напомнили слова представителя ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, который говорил, что российские захватчики пытаются продвигаться в тех районах, которые уже были спорными "серыми зонами". Отмечается, что это может свидетельствовать о том, что защитники Украины не удерживают устойчивых позиций во многих небольших приграничных населенных пунктах.

В ISW отметили, что российские оккупанты, вероятно, столкнутся с более интенсивным сопротивлением, когда будут пытаться продвигаться к населенным пунктам к югу от границы и в более крупные приграничные населенные пункты, такие как Липцы и Волчанск. В то же время аналитики отметили, что захватчики могут продвинуться вперед на такое расстояние, которое позволит обстреливать Харьков из артиллерии, и усилить обстрелы.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.