'Укрепляем позиции на Харьковщине': Зеленский сказал, где ведутся контрударные действия

Президент Украины дважды заслушал доклады главкома ВСУ, на Харьковщине усиливают украинские подразделения.

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Зеленский рассказал о ситуации на Харьковщине и Донетчине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Украинские защитники вторые сутки ведут контрударные действия на Харьковщине. Туда направили дополнительные силы. Чрезвычайно напряженная ситуация также в Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня внимание прежде всего фронту - ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий. Наши оборонительные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Это приграничные села", - отметил президент.

Президент подчеркнул, что дважды заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского. На Харьковщине усиливают украинские оборонительные подразделения.

видео дня

"Укрепляем наши позиции, в частности на Харьковщине - добавляем туда силы. Артиллерия работает именно так, как нужно", - рассказал глава государства.

По его словам, ВСУ ведут контрударные действия на приграничье Харьковщины, защищая украинскую территорию. Также напряженной остается ситуация в Донецкой области, особенно Покровское направление - Семеновка и Нетайлово.

"Там ежесуточно более 30 боевых столкновений. Крайне сложно. Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонительных действий: Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Времовское", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что срывать наступательные замыслы оккупантов сейчас является задачей номер один. Ее выполнение зависит от каждого солдата, сержанта и офицера.

Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в середине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую в Киев. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак. Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Наступление России в Харьковской области - последние новости по теме

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток россиян наступать и продвигаться вглубь территории Украины. Украинские защитники осуществляют огневое поражение, чтобы остановить наступление россиян и уничтожить их.

По данным СМИ, утром 11 мая российские оккупанты возобновили наступательные операции на Харьковщине вблизи поселка Глубокое. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что командование усилило оборонительные подразделения ВСУ. Противника локализовали в "серой зоне", она не расширяется.

Как сообщал Главред, на Харьковщине продолжаются тяжелые бои в районе населенных пунктов, которые ранее были в "серой зоне". ВСУ ведут бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, Олейниково и Огирцево, рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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