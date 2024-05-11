Оккупанты забрасывают Харьковщину КАБами: в ОВА назвали количество жертв

Волчанск и населенные пункты громады находятся под усиленными вражескими обстрелами, рассказал Олег Синегубов.

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Россия усиленно обстреливает Харцевщину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

В субботу, 11 мая, российские захватчики интенсивно обстреляли Волчанскую громаду на Харьковщине. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, Волчанск и населенные пункты громады находятся под усиленными вражескими обстрелами. Российские оккупанты выпустили более 20 КАБов по Волчанской громаде. В то же время враг применяет РСЗО, артиллерию, БПЛА.

"В 11:30 г. Волчанск. Враг попал в частный дом. Без пострадавших. 15:45 с. Волчанские Хутора. Из-за российских обстрелов горел частный дом", - отметил Синегубов. видео дня

В результате обстрела в Волчанске ранения получил 64-летний мужчина. Также из-за ударов КАБами по жилым домам погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в приграничных громадах Харьковщины подразделения МВД работают в усиленном режиме. За сутки в Волчанске задокументировали более 30 военных преступлений.

"Сейчас силами полиции эвакуированы более 300 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются, команды работают в сверхтяжелых условиях. Спасатели работают на местах вражеских обстрелов", - добавил Клименко.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Наступление России в Харьковской области - последние новости по теме

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток россиян наступать и продвигаться вглубь территории Украины. Украинские защитники осуществляют огневое поражение, чтобы остановить наступление россиян и уничтожить их.

По данным СМИ, утром 11 мая российские оккупанты возобновили наступательные операции на Харьковщине вблизи поселка Глубокое. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что командование усилило оборонительные подразделения ВСУ. Противника локализовали в "серой зоне", она не расширяется.

Как сообщал Главред, на Харьковщине продолжаются тяжелые бои в районе населенных пунктов, которые ранее были в "серой зоне". ВСУ ведут бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, Олейниково и Огирцево, рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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