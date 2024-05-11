Штурм РФ на Харьковщине: в ВСУ назвали главную цель прорыва россиян

Враг усилил наступательные действия, подчеркнул Иван Тимочко.

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Иван Тимочко прокомментировал наступление РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/GeneralStaff.ua, Facebook И.Тимочко

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко прокомментировал наступление российских оккупантов в приграничных районах Харьковской области.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона, попытка наступления РФ на Харьковщине направлена на подтягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта.

Украинский военный отметил, что враг усилил наступательные действия в районе Купянска, и на Бахмутском направлении.

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"Они видят, что не могут достичь серьезного успеха на юге. Конечно же, для того, чтобы ВСУ не могли усилить свои ресурсы на каком-либо из этих направлений и провести активную наступательную операцию на какой-либо линии фронта", - объяснил он.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ обратил внимание на то, что, когда появляется дополнительная точка ведения боевых действий, действуют стандартные военные протоколы, которые требуют, среди прочего, чтобы войска, задействованные непосредственно на поле боя, имели резервы.

"И вот когда появляется дополнительная линия в пределах 10-20 км в зависимости от замысла, конечно, на этом направлении, кроме войск, которые непосредственно задействованы на линии ведения боев, создается ситуация, которая требует усиления логистики и задействования резервов, что приводит к увеличению военного состава", - добавил Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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/ Главред

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