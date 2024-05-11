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Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

Юрий Берендий
11 мая 2024, 13:58
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В ВСУ отметили, что смогли локализовать российское наступление на севере Харьковской области в "серой зоне", ведется работа по уничтожению оккупантов.
Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев
Врага локализовали в "серой зоне" Харьковской области, она не расширяется / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

По состоянию на утро 11 мая украинские военные на Харьковщине отбили 9 попыток российского наступления. Силы обороны Украины продолжают наносить удары по оккупантам для сдерживания вражеских действий. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Решением командования усилены наши оборонительные подразделения ВСУ, и оно уже реализуется. Противник локализован в "серой зоне", она не расширяется. Однако есть вопрос того, чтобы его до конца уничтожить и повылавливать в тех лесопосадках, где он мог спрятаться", - отметил он.

По информации Генерального штаба, сейчас на Харьковщине продолжается огневое поражение с целью сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов.

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"В настоящее время продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов идти в наступательные действия и продвигаться вглубь территории нашего государства", - сказал Волошин.

Он отметил, что на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск на Харьковщине продолжаются контрударные действия. Противник использует пехоту и технику.

"Также продолжаются бои за населенные пункты в приграничье, которые находились в серой зоне. Это Стрелечья, Пыльное и Борисовка, а также район Олейниково и Огирцево. Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов, которые вклинились в нашу оборону. Также есть решение нашего руководства на усиление наших боевых подразделений и оно уже реализуется", - добавил Волошин.

Угроза нового наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в середине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую в Киев. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о боях на границе

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что попытка наступления РФ на Харьковщине имеет целью оттянуть силы и резервы украинских войск на новое направление линии фронта.

По данным СМИ, утром 11 мая российские оккупанты возобновили наступательные операции на Харьковщине вблизи поселка Глубокое.

Аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российское военное командование собрало на Харьковском направлении боев значительно меньше 50 тысяч военнослужащих.

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