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Ситуация обострится в ближайшие дни: в ISW назвали цель наступления РФ под Харьковом

Юрий Берендий
11 мая 2024, 07:56
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Аналитики ISW отмечают, что учитывая опыт предыдущих полномасштабных наступательных операций, россиянам не удастся захватить Харьков.
Ситуация обострится в ближайшие дни: в ISW назвали цель наступления РФ под Харьковом
Войска РФ сейчас находятся в 30 километрах от окрестностей Харькова / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска в ближайшее время, вероятно, увеличат активность на своем тактическом плацдарме на севере Харьковской области, чтобы усилить наступательные операции и продолжить начальную фазу наступательных действий. Главной целью таких действий противника является отбрасывание украинских сил от границы с Белгородской областью и продвижение в сторону Харькова в пределах действия ствольной артиллерии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики ISW отметили, что опубликованные в сети видео боевых действий в области свидетельствуют о том, что российские силы использовали ограниченное количество военной техники и живой силы для своих начальных атак.

Также указывается, что оккупанты формируют Северную военную группировку вдоль северной границы Украины с Брянской, Курской и Белгородской областями. По сообщениям, в этом районе сконцентрировано от 35 000 до 50 000 военнослужащих.

видео дня

"Российские и украинские источники не уточняют, какие именно российские подразделения начали наступательные операции вдоль границы, но очень вероятно, что российские войска имеют резервы, которые могут быть использованы для активизации наступательных операций к северу от Харькова в ближайшие дни", - говорится в аналитике.

В отчете ISW отмечается, что, учитывая отчеты украинских и западных СМИ, российские войска пытаются создать 10-километровую буферную зону вдоль северной границы с Россией в пределах Харьковской области.

"Российские силы сейчас находятся примерно в 30 километрах от окраин Харькова, и продвижение россиян на расстояние до 20 километров от города, вероятно, позволит российским силам вести обычный огонь косвенным наведением по Харькову из ствольной артиллерии", - считают аналитики.

Они добавляют, что такие удары по городу с применением управляемых авиабомб и ракет могут быть предпосылкой для российского наступления на Харьков позже.

Однако, в ISW делают вывод, что российским оккупантам будет трудно захватить город Харьков.

"Российские войска ранее продемонстрировали неспособность осуществлять широкомасштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно, и российские военные, похоже, не создали "стратегического резерва" в таком масштабе, который был бы способен поддержать две или более широкомасштабных наступательных операций в ближайшем будущем", - говорится в отчете.

Эксперты указывают на то, что попытка России захватить Харьков, вероятно, заставит российские войска изменить приоритеты и отвести значительные силы в район международной границы на Харьковщине, что маловероятно, учитывая их давнюю цель - захватить остальную территорию Луганской и Донецкой областей.

Ситуация обострится в ближайшие дни: в ISW назвали цель наступления РФ под Харьковом
Что известно о боях на севере Харьковской области / Фото: understandingwar

Угроза нового наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в середине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую в Киев. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска начали новую волну наступления в Харьковской области, но это направление не является главным для будущих ударов. Об этом сообщил офицер Сил обороны и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что Россия начала атаку на Харьковщину с целью отвлечь украинские силы от восточного фронта.

На всей линии украинского фронта продолжаются тяжелые бои, включая Харьковскую область, заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главкома Александра Сырского.

Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию на линии фронта в Харьковской области, и никаких прорывов украинских позиций во время атак российской армии на Харьковщине не было. Об этом сообщил командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук.

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