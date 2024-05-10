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Россияне все "стирают с лица земли": офицер раскрыл ситуацию на Харьковщине

Руслана Заклинская
10 мая 2024, 22:55
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Наступательные действия оккупантов в Харьковской области были для того, чтобы помешать подъезду украинских резервов, задействованных на других направлениях.
Россияне все 'стирают с лица земли': офицер раскрыл ситуацию на Харьковщине
На Харьковщине не произошло ни одного прорыва украинских позиций / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию на линии фронта в Харьковской области. Во время атак российской армии на Харьковщине не произошло ни одного прорыва украинских позиций. Об этом сообщил командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук в эфире "1+1".

Матвийчук отметил, что с 5 часов утра пятницы, 10 мая, российские войска начали штурмовые действия в окрестностях Харьковской области и в районе Купянска. Целью оккупантов было не продвижение вглубь Украины, а создание буфера, увеличение так называемой "серой зоны".

"Они просто скопировали наши же действия, которые мы использовали на определенной территории. В этом случае пока ни одного прорыва на Харьковском направлении не было", - отметил офицер.

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По его словам, россияне также активизировались в направлении Часового Яра, где, вероятно, россияне пытаются нанести главный удар. По мнению Матвийчука, действия оккупантов в Харьковской области были для того, чтобы помешать подъезду украинских резервов, задействованных на других направлениях.

Командир взвода подчеркнул, что пока российские войска не смогли прорвать ни одну из линий фронта. В то же время в некоторых местах оккупанты даже не смогли сломать ни один взводно-опорный пункт.

"Противник сейчас использует штурмовые действия при поддержке техники, где условный танк в так называемой черепахе, то есть полностью обшитый металлом и каркасом, пробует проехать вперед, за ним сразу отправляются несколько определенных БМП с пехотой, которая высаживается в посадках наших Сил обороны и пробует их выбить. Но сейчас бригада "Рубеж" и Силы обороны Украины полностью контролируют эту ситуацию на линии фронта", - подчеркнул военный.

Матвийчук добавил, что россияне пытаются захватить населенные пункты, но в результате своих атак они их "полностью уничтожают с лица земли". Российская артиллерия работает достаточно активно, зато в ВСУ ее не хватает для контрбатарейной борьбы. Однако, по его словам, украинские защитники используют более точное оружие.

Что известно о бригаде НГУ "Рубеж"

4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж" - соединение Национальной гвардии Украины прямого подчинения, находящееся в высокой боевой готовности. Бригада создана по стандартам НАТО, ключевым отличием является экспертное обеспечение, высококачественный отбор бойцов и техническое оснащение. Дислоцирована в пгт Гостомель Киевской области. Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены по образцу армейских подразделений передовых стран мира. Для тактического планирования применяется американская модель принятия решений. В рамках кампании "Гвардия наступления" получила название "Рубеж", сообщает Википедия.

Наступление России в Харьковской области - последние новости по теме

Напомним, на Волчанском направлении враг нанес авиаудары, используя КАБы. С началом ночи россияне усилили обстрелы украинских позиций артиллерией. Примерно в 5 утра противник попытался прорвать оборону ВСУ под прикрытием бронетехники.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало наступления оккупантов в Харьковской области. Зеленский отметил, что украинские военные знали о планах российской армии.

Как сообщал Главред, войска РФ пытаются проникнуть в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневка на севере Харьковской области и закрепиться там.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты начали новую волну наступления на севере Харьковщины, атакуя украинские позиции в Харьковском и Чугуевском районах. Наиболее напряженная ситуация была на Волчанском направлении. Пограничные населенные пункты фактически являются серой зоной, поэтому нельзя точно определить, полностью ли оккупантов отбросили за пределы Украины.

Атака россиян на Харьковскую область выглядит как имитация широкомасштабного наступления с привлечением ограниченных сил и проведением разведки боем. На некоторых участках фронта ситуация осложнена, но Силы обороны контролируют ее и работают над тем, чтобы выбить врага с занятых позиций.

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