"Техника РФ может заезжать на Харьковщину": в ОГА сказали об "опасности" для Харькова

Российские оккупанты начали новую волну наступления на севере Харьковщины.

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РФ начала новую волну наступления на Харьков / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты начали новую волну наступления на севере Харьковщины. Враг атаковал украинские позиции в Харьковском и Чугуевском районах. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Горячее всего было на Волчанском направлении.

"Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потерь соответственно территории не допущено пока", - сказал Синегубов.

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Он добавил, что приграничные населенные пункты фактически являются серой зоной, поэтому не целесообразно формулировать вопрос о том, отброшены ли силы РФ за пределы Украины.

"Дело в том, что все приграничье, все населенные пункты - это фактически серая зона. Так же и по Купянскому направлению, где наши воины за сутки отбили 17 вражеских атак. Мы говорим, что на территории них ведутся активные боевые действия. Да, враг может заезжать на определенную территорию своей техникой, дальше идут бои и враг там уничтожается", - сказал Синегубов.

В ОВА призывают украинцев эвакуироваться, ведь россияне бьют по гражданской инфраструктуре. В то же время не следует сравнивать это наступление с событиями 24 февраля 2022 года. Сейчас Харьковская область имеет силы для обороны и сухопутной угрозы самому Харькову нет.

"Враг сейчас может только атаковать определенными небольшими группами - их можно называть диверсионно-разведывательными, и испытывать позиции наших военных. Они натыкаются на сопротивление, на ответный огонь. И пока действительно все штурмовые действия по северу нашей территории, по восточному направлению были отбиты", - подчеркнул руководитель Харьковской ОГА.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Россия пошла на прорыв границы на севере Харьковской области – последние новости

Российские оккупанты ночью 10 мая обстреляли Волчанск, враг провел мощную артиллерийскую подготовку, ДРГ пытались прощупать приграничную линию, сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов. Силы обороны работают над отражением атак.

Войска РФ усилили обстрелы на севере Харьковской области, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Противник наносит удары по Волчанску, всю ночь оккупанты били корректирующими авиабомбами и артиллерией. ДРГ пытались прорвать границу. Непосредственной угрозы Харькову нет.

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине, отметили аналитики DeepState.

Они пробуют заходить в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневку. Пока неизвестно, сколько сил может задействовать враг.

Россия начала новую волну наступления и атакует на севере Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают вражеские атаки. Идут серьезные бои.

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