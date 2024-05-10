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Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине – DeepState

Андрей Ганчук
10 мая 2024, 13:46обновлено 10 мая, 14:44
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Российские оккупанты применяют пехоту с небольшим количеством техники, дальше двигаться на севере Харьковской области они пока не решаются.
Харьковская область, войска рф
Пока неизвестно, сколько сил могут задействовать оккупанты на севере Харьковщины - аналитики / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Оккупационные войска России пробуют заходить в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневку на севере Харьковской области и закрепляться там.

Двигаться дальше враг пока не решается, возможно, ожидается применение основных сил.

Аналитики Deep State в своей сводке сообщили, что усилили давление на севере Харьковской области. Активно применяются системы РЭБ и беспилотники.

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"Активизация началась с плотных обстрелов разными средствами огневого поражения приграничных населенных пунктов Харьковщины. Обстрелы продолжаются, в частности, в районе города Волчанск. Также активно применяются системы РЭБ и БПЛА", - говорится в сообщении.

Что известно о городе Волчанск?

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.

В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Войска РФ пробуют войти в 6 населенных пунктов

Согласно данным Deep State, российские войска пытаются войти в приграничные населенные пункты. Действуют малыми группами и небольшим количеством военной техники.

"Противник пытается заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы, в частности, в селах Стрелеча-Красное-Пильная-Борисовка. Также предпринимаются попытки захода врага в населенные пункты Гатище-Плетеневка. Основными силами ка**пов для мероприятия сейчас является пехота с поддержкой небольшого количества техники. Далее вышеуказанные населенные пункты двигаться не решаются, возможно, ожидается задействование основных сил", - указали аналитики.

Харьковщина
Войска РФ пытаются продвинуться в Харьковской области / DeepState

Смогут ли продвинуться оккупанты на Харьковщине

Россиянам на данный момент не хватает сил для существенного продвижения. Однако, сколько основных сил враг может применить на севере Харьковской области, пока неизвестно.

"Имеющихся ресурсов, задействованных врагом на данный момент, не хватит для глубокого продвижения. В настоящее время ситуация складывается врагом дестабилизации в приграничных районах. Но неизвестно, сколько основных сил он готов задействовать для данного маневра", - подчеркнули в Deep State.

Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Войска РФ ночью 10 мая обстреляли Волчанск: оккупанты провели мощную артиллерийскую подготовку, диверсанты пытались прощупать пограничную линию, сказал боец ВСУ Станислав Осман Бунятов. Украинская армия отражает атаки захватчиков.

Россия у границ Харьковской области собрала около 50 тысяч военных, сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Как полагает эксперт, у оккупантов нет сил, чтобы достичь серьезных продвижений.

Оккупанты России наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов ДРГ, однако ВСУ территорий не потеряли, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, Харькову угрозы на данный момент нет.

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