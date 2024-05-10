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Войска РФ атаковали границу под Харьковом: Reuters – о планах Путина

Андрей Ганчук
10 мая 2024, 16:07
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Оккупанты продвинулись на 1 километр возле Волчанска в ходе наземной атаки в Харьковской области, они намереваются продвинуться дальше, пишут журналисты.
Войска РФ, ВСУ
Войска РФ пытаются создать серую зону на Харьковщине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 66-я ОМБр

Оккупационные войска агрессора России атакуют северо-восточное направление Харьковской области. Они продвинулись на 1 километр в Волчанском районе и строят "планы" по оттеснению ВСУ на 10 км, чтобы создать так называемую серую зону.

"Российские войска начали наземную атаку на северо-востоке Харьковской области, продвинувшись на один километр возле приграничного города Волчанск с целью создания буферной зоны", - пишет Reuters со ссылкой на свой украинский военный источник.

Журналисты также акцентировали внимание на том, что войска РФ попытаются оттеснить ВСУ на 10 км от российской границы. Армия Украины работает над тем, чтобы сдержать оккупантов.

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Что известно о городе Волчанск?

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.

В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Войска РФ 10 мая ночью обстреляли Волчанск, рассказал боец ВСУ Станислав Бунятов. По его словам, россияне провели мощную артподготовку, а их ДРГ пытались прощупать приграничную линию.

Россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

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