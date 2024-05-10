Ситуация сложная, похоже на имитацию: ЦПД рассказал о наступлении РФ на Харьковщине

Операция РФ сопровождается информационной работой со стороны российских военкоров, которые "рисуют стрелочки" и рапортуют о якобы прорыве вглубь, утверждает ЦПИ.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-slozhnaya-no-kontroliruemaya-cpd-rasskazal-o-nastuplenii-rf-na-harkovshchine-10564169.html Ссылка скопирована

Силы обороны Украины контролируют ситуацию на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Атака россиян на Харьковскую область выглядит как имитация широкомасштабного наступления с привлечением ограниченных сил и проведением разведки боем. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram-канале.

"Ситуация контролируется Силами обороны. Сейчас похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, проведение разведки боем. У россиян потери в технике и живой силе", - отметил руководитель ЦПД.

Коваленко подчеркнул, что российские войска сопровождают наступление информационными кампаниями. Российские военные корреспонденты "рисуют стрелки" и отчитываются о якобы прорыве вглубь территории Украины. Однако, такие выдумки нацелены на создание паники среди населения и использование информационного вакуума.

видео дня

По его словам, на некоторых участках фронта ситуация осложнена, но Силы обороны контролируют ее и работают над тем, чтобы выбить врага с занятых позиций. Коваленко отметил, что ситуация может быстро меняться, поэтому гражданам следует полагаться только на официальные источники информации.

"Врагу важно создать информационный шторм. Как правило, когда продолжаются активные действия, ситуация на участках меняется много раз в течение дня. Картина динамичная, полной информацией владеют только официальные источники", - добавил руководитель ЦПД.

Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Наступление России в Харьковской области - последние новости по теме

Напомним, на Волчанском направлении враг нанес авиаудары, используя управляемые авиационные бомбы. С началом ночи российские силы усилили обстрелы украинских позиций артиллерией. Примерно в 5 утра противник попытался прорвать оборону ВСУ под прикрытием бронетехники.

Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало наступления оккупантов в Харьковской области. Зеленский отметил, что украинские военные знали о планах российской армии.

Как сообщал Главред, войска РФ пытаются проникнуть в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневка на севере Харьковской области и закрепиться там. Дальше враг пока не решается двигаться, возможно, ожидает применения основных сил, рассказали аналитики Deep State.

Кроме этого, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты начали новую волну наступления на севере Харьковщины, атакуя украинские позиции в Харьковском и Чугуевском районах. Наиболее напряженная ситуация была на Волчанском направлении. Пограничные населенные пункты фактически являются серой зоной, поэтому нельзя точно определить, полностью ли оккупантов отбросили за пределы Украины.

"Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потерь территории нет", - сказал Синегубов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред