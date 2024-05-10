Наступление на Харьков: Путин способен бросить больше 110 тыс. военных – эксперт

РФ не руководствуется логикой о том, что для наступления на Сумы, нужно войско в 500 тыяч, она действует по другому принципу, считает Михаил Жирохов.

https://glavred.info/ukraine/nastuplenie-na-harkov-putin-sposoben-brosit-bolshe-110-tys-voennyh-ekspert-10564085.html Ссылка скопирована

Россия может пойти в наступление на Харьков силами, которые у нее есть сейчас - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Если Владимир Путин примет политическое решение о наступлении на Харьков, войска агрессора России пойдут теми силами, какие у них есть на данный момент. Москва может бросить и 110 тысяч оккупантов для такой задачи. Кремль не руководствуется принципами военной логики. Об этом заявил историк, военный эксперт Михаил Жирохов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в России нет генералов, которые будут выступать против политических решений Путина.

"Действия россиян не укладываются в военную логику. Если Путин примет решение о наступлении на Харьков, условно говоря, двумя дивизиями или силами 110-тысячной группировки, его приказ будет выполнен и они пойдут в атаку. Потому что в России нет генералов, которые могли бы сказать Путину "нет", - считает Жирохов. видео дня

По мнению эксперта, россияне не руководствуются военной логикой, согласно которой для взятия больших городов нужно много войск. Они будут наступать теми силами, которые есть.

"Я не согласен с мнениями о том, что вероятность наступления России будет определяться наличием многочисленной группировки для проведения боевых действий. Аргументы, согласно которым для наступления на Сумы, например, нужно 500 тысяч военных, неуместны. За два года мы уже увидели, что у россиян это так не работает. Россияне не будут собирать каких-то группировок. Например, есть у них несколько бригад, их возьмут, перебросят за два дня самолетами в зону боевых действий, и отправят в наступление", - подчеркнул Жирохов.

Россия пошла на прорыв границы на севере Харьковской области – главные новости:

Российские оккупанты ночью 10 мая обстреляли Волчанск, враг провел мощную артиллерийскую подготовку, ДРГ пытались прощупать приграничную линию, сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов. Силы обороны работают над отражением атак.

Войска РФ усилили обстрелы на севере Харьковской области, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Противник наносит удары по Волчанску, всю ночь оккупанты били корректирующими авиабомбами и артиллерией. ДРГ пытались прорвать границу. Непосредственной угрозы Харькову нет.

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине, отметили аналитики DeepState.

Они пробуют заходить в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневку. Пока неизвестно, сколько сил может задействовать враг.

Россия начала новую волну наступления и атакует на севере Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают вражеские атаки. Идут серьезные бои.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред