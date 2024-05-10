УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов

Андрей Ганжа
10 мая 2024, 09:00
365
Владимир Путин способен бросить 100-тысячное войско для наступления на Харьков, ни один из генералов не сможет сказать "нет", считает Михаил Жирохов.
Михаил Жирохов
НАТО начнет действовать решительно разве что только после нападения России на страны Балтии - Жирохов / Главред

На Западе растут опасения относительно агрессии Россию уже против стран Европы. Время от времени активизируется риторика, связанная с рассуждениями о переброске войск западных стран на территорию украинского государства. Официальный Киев поддержал бы такой сценарий, однако западный мир, в первую очередь, должен решить все вопросы с военной помощью.

В то же время Россия строит планы по весенне-летнему наступлению, в рамках которого оккупанты могут атаковать сразу на нескольких участках фронта.

В интервью Главреду историк, военный эксперт Михаил Жирохов оценил вероятность появления в Украине войск НАТО, объяснил, при каком варианте развития событий Альянс проявит более решительную позицию в отношении РФ, рассказал об угрозе нападения россиян в Сувалкском коридоре и сделал прогноз относительно возможной ситуации в Харьковской и Сумской областях.

видео дня

Журналисты итальянского издания LaRepubblica опубликовали материал, в котором говорится, что в НАТО определили две красные линии, в случае пересечения Россией которых Альянс может вмешаться войсками в войну в Украине. В частности, это возможный прорыв российских войск на северо-западе Украины или провокации против стран Балтии, Польши, либо же нападение на Молдову. Как вы оцениваете публикацию? Способно ли НАТО на такие решительные действия?

К сожалению, участие войск НАТО в войне в Украине не является реальным сценарием. Думаю, Альянс продолжает придерживаться принципа, согласно которому подобные решения должны приниматься не большинством, а всеми странами блока. Организация остается забюрократизированной, а ее реакции не соответствуют актуальным вызовам. Военная доктрина НАТО предусматривает, что основа обороны блока - Соединенные Штаты Америки.

Для того, чтобы принять решение о войсках стран Североатлантического альянса в Украине, надо уговорить все государства, такие, как, например, Венгрия и Турция. Мы помним ситуацию с евроатлантической интеграцией Финляндии и Швеции, когда Будапешт и Анкару пришлось уговаривать, чтобы они одобрили это решение.

Лидер Демократической партии в Палате представителей Хаким Джеффрис допустил возможность ввода войск США в Украину в случае очень острого кризиса на фронте. Если НАТО не готово к участию в войне, как относиться к заявлению из Вашингтона?

На данный момент все заявления из США надо рассматривать исключительно с точки зрения борьбы за пост президента. Как проголосует Флорида, какие настроения в Неваде - это сейчас самые главные вопросы для американцев. События в Украине или в других странах для них пока что на втором плане. Американская политика была такой много лет и ничего не меняется.

В Министерстве иностранных дел агрессора РФ ответили на заявление главы МИД Великобритании Джеймса Кэмерона о том, что Лондон позволяет Украине наносить удары британским оружием по территории России. Российские дипломаты пригрозили Британии "ударами по военным объектам и технике Великобритании на территории Украины и за ее пределами". Насколько серьезной может быть реальная реакция Москвы? Где могут наноситься удары?

По моему мнению, это очередная игра на публику с обеих сторон. Европейские политики играют на страхах своих избирателей, а российская пропаганда этим мастерски пользуется и оказывает психологическое давление на саму Европу. После событий, которые были в Хиросиме и взрыва на Чернобыльской АЭС, который имел очень существенные последствия для Европы, Третья мировая на европейском континенте - самая большая пугалка. Потому что если будет применение тактического ядерного оружия, например, на территории Украины, это затронет и соседние страны Европы.

Европейцы вынуждены рассматривать определенную вероятность Третьей мировой и того, что Путин может потерять связь с реальностью и применить тактическое ядерное оружие. В ответ срабатывает российская пропаганда, которая транслирует то, что Путин, мол, и действительно, при определенных условиях, способен пойти на такой шаг.

Что должно произойти, чтобы НАТО продемонстрировало решительную реакцию на действия России?

Я думаю, что только открытое нападение на страны Балтии заставит НАТО действовать решительно. Это будет определенным триггером, который может что-то изменить в политике Альянса. Ракеты России уже падали в Польше и Румынии, ее войска сбивали американский БПЛА-разведчик над Черным морем - за период войны в Украине было достаточно поводов, чтобы десятки раз что-то сделать в ответ.

Но все это проглотили. И уже сейчас россияне глушат GPS НАТО в Балтийском море и разворачивают в Калининграде различные военные средства. Реакции нет, потому что в Европе боятся, что Путин слетел с катушек и может использовать ядерное оружие.

Военная операция России в Сувалкском коридоре - реальная угроза?

Западные аналитики считают, что Сувалкский коридор - самый проблемный участок в Европе. Польша в Сувалкском коридоре концентрирует огромное количество войск и проводит минирование, потому что Варшава видит реальную угрозу реализации такого сценария.

Поляки вкладывают миллиарды в свою оборону, поскольку они поняли, что возможен сценарий, при котором они останутся с Россией фактически один на один. Пока НАТО будет реагировать 10 дней, а американцы будут разворачивать войска в Германии, россияне с белорусами могут пойти в атаку и прорваться. Далее пойдут боевые действия, но реакция все равно будет уже запоздалой.

Начало полномасштабной войны России против Украины стало наглядным примером нерешительности НАТО. Польша и отдельные государства передавали нам вооружения, а Альянс не поддерживал решение о помощи, пока россияне не отошли с севера страны. И после того, как мы отстояли Киев, в блоке решили, что Украине нужна военная помощь.

Как вы думаете, кампания РФ в Сувалкском коридоре может стать параллельной агрессией, или ее начало зависит только от того, как будут развиваться события на фронте в Украине?

Начало военной агрессии России в Сувалкском коридоре зависит от политического решения Кремля, это не связано с событиями на фронте в Украине. Очень часто мы пытаемся анализировать действия Москвы с точки зрения военной науки, но это неправильно. В 2021 году много много заявлений, что наступление России на Украину невозможно, потому что численность группировки, которую россияне собрали у украинских границ, не позволяла решить такую военную задачу. Однако Путин принял политическое решение и генералы сказали "да". Российские войска начали наступление, после чего стало понятно, что у них плохая логистика, недостаточно войск и еще куча нерешенных вопросов.

Действия россиян не укладываются в военную логику. Если Путин примет решение о наступлении на Харьков, условно говоря, двумя дивизиями или силами 110-тысячной группировки, его приказ будет выполнен и они пойдут в атаку. Потому что в России нет генералов, которые могли бы сказать Путину "нет".

Я не согласен с мнениями о том, что вероятность наступления России будет определяться наличием многочисленной группировки для проведения боевых действий. Аргументы, согласно которым для наступления на Сумы, например, нужно 500 тысяч военных, неуместны. За два года мы уже увидели, что у россиян это так не работает. Россияне не будут собирать каких-то группировок. Например, есть у них несколько бригад, их возьмут, перебросят за два дня самолетами в зону боевых действий, и отправят в наступление.

В России пока нет группировки, которая способна была бы пойти в наступление на Харьков. Но возможен ли сценарий, при котором они попытаются продвинуться ближе к городу с целью построения плацдармов на севере области, чтобы в будущем оттуда наступать?

Такие варианты существуют. Их обсуждают в определенных военных кругах. Более вероятным сценарием может быть попытка россиян взять под контроль какую-либо территорию в Сумской области. Чтобы использовать это продвижение для своей пропаганды и с целью оттягивания войск. А уже потом, когда проведут мобилизацию и наберут достаточное количество военных, они могут использовать этот плацдарм для наступления на Харьков.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО новости Харькова Владимир Путин новости Сум Михаил Жирохов
Реклама

Главное за день

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов

09:00 Интервью
ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

08:59 Украина
"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

08:22 Мир
Все главные новости

Популярное

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили Сеть 25847

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили Сеть

Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках 18498

Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Драконы - держите язык за зубами, Козлам - срыв планов 15306

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Драконы - держите язык за зубами, Козлам - срыв планов

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает 14734

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

Последние новости

09:24

Гороскоп на завтра 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение

09:14

Как правильно посадить семена огурца: важнейшие правила и предостереженияВидео

09:00

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов

08:59

ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

08:22

"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и КазахстанеТарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане
08:10

Результаты перехвата российских ракет в ночь с 7 на 8 мая: примечательный нюансмнение

07:55

Темпы наземных атак увеличились на 200%: в ISW раскрыли план оккупантов

06:49

В Харькове прогремели взрывы: в домах - пожары, есть пострадавшийФото

06:10

Несколько важных неприятных фактов для Украинымнение

Реклама
04:00

"Девчонки, я соскучился": стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину

03:34

Подойдут рассол, уксус и не только: как сохранить сыр свежим на 6 недель дольше

03:00

"Она с полным отсутствием ума": бывший продюсер беглянки Лорак разоткровенничался

02:40

Обрученную звезду "50 оттенков серого" застукали за поцелуями с другим мужчиной

02:15

Загородний назвал приоритетные цели для ударов Украины по РФ

00:42

Путинистка Алена Апина удивила жутким видом после пластики

00:40

На хитрой оптической иллюзии спрятался зверь: найдите медведя за 5 секунд

00:18

Евровидение 2024: известны все финалисты конкурсаВидео

00:15

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

09 мая, четверг
23:32

Итальянка подорвала второй полуфинал Евровидения 2024Видео

22:52

Фаворит Евровидения-2024 огорошил своим выступлением в прямом эфире - зажег сцену

Реклама
22:46

Россия не решится на войну с НАТО: Коваленко объяснил причинуВидео

22:41

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

22:33

Сложная математическая загадка: нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд

22:29

Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

22:15

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит - онлайн-трансляция

22:03

"Подсела" на препараты: фанаты заподозрили,что у путинистки Валерии анорексия

21:56

Украина получит дополнительные установки HIMARS: в Германии назвали точное количество

21:23

Уклонистов могут жестко наказывать блокировкой счетов: в Раде назвали условие

21:21

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии

21:13

Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

21:10

Опухоль: мать Ким Кардашьян поделилась тревожными новостями

20:23

Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожаяВидео

20:09

Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс "перевернула мир" необычным талантомВидео

20:09

Как Путин подменил культ Второй мировой культом войны в Украинемнение

19:46

Неожиданная правда прорвалась на росТВВидеоблоги

19:37

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

19:24

У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

19:05

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

18:33

Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

18:01

Мятеж Пригожина 2.0. Как режим Путина идет к войне в Кремлемнение

Реклама
17:57

Никто бы не узнал: Катя Осадчая показала свое раритетное фото 20-летней давности

17:51

"Мы уменьшим потери на поле боя": Зеленский - о борьбе с Путиным

17:44

Украина в скором времени стабилизует фронт: Коваленко назвал срокиВидео

17:23

"Путин этого боится": Зеленский назвал основные пункты Саммита мира в Швейцарии

17:07

"Знаем диагноз": жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына

16:55

Что нельзя делать с деньгами, чтобы не пришла бедность: приметы 10 мая

16:52

Как вывести ос из дома: женщина рассказала рецепт действенного спрея из трех ингредиентов

16:42

Сколько можно хранюить консервацию: как постоянно обеспечить себе вкусную еду

16:38

Украина может остановить наступление РФ на Востоке: Зеленский назвал важное условие

16:06

Россияне модернизировали ракеты Х-101 для ударов по Украине: в ВСУ оценили угрозу

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять