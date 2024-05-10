РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов

Владимир Путин способен бросить 100-тысячное войско для наступления на Харьков, ни один из генералов не сможет сказать "нет", считает Михаил Жирохов.

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НАТО начнет действовать решительно разве что только после нападения России на страны Балтии - Жирохов / Главред

На Западе растут опасения относительно агрессии Россию уже против стран Европы. Время от времени активизируется риторика, связанная с рассуждениями о переброске войск западных стран на территорию украинского государства. Официальный Киев поддержал бы такой сценарий, однако западный мир, в первую очередь, должен решить все вопросы с военной помощью.

В то же время Россия строит планы по весенне-летнему наступлению, в рамках которого оккупанты могут атаковать сразу на нескольких участках фронта.

В интервью Главреду историк, военный эксперт Михаил Жирохов оценил вероятность появления в Украине войск НАТО, объяснил, при каком варианте развития событий Альянс проявит более решительную позицию в отношении РФ, рассказал об угрозе нападения россиян в Сувалкском коридоре и сделал прогноз относительно возможной ситуации в Харьковской и Сумской областях.

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Журналисты итальянского издания LaRepubblica опубликовали материал, в котором говорится, что в НАТО определили две красные линии, в случае пересечения Россией которых Альянс может вмешаться войсками в войну в Украине. В частности, это возможный прорыв российских войск на северо-западе Украины или провокации против стран Балтии, Польши, либо же нападение на Молдову. Как вы оцениваете публикацию? Способно ли НАТО на такие решительные действия?

К сожалению, участие войск НАТО в войне в Украине не является реальным сценарием. Думаю, Альянс продолжает придерживаться принципа, согласно которому подобные решения должны приниматься не большинством, а всеми странами блока. Организация остается забюрократизированной, а ее реакции не соответствуют актуальным вызовам. Военная доктрина НАТО предусматривает, что основа обороны блока - Соединенные Штаты Америки.

Для того, чтобы принять решение о войсках стран Североатлантического альянса в Украине, надо уговорить все государства, такие, как, например, Венгрия и Турция. Мы помним ситуацию с евроатлантической интеграцией Финляндии и Швеции, когда Будапешт и Анкару пришлось уговаривать, чтобы они одобрили это решение.

Лидер Демократической партии в Палате представителей Хаким Джеффрис допустил возможность ввода войск США в Украину в случае очень острого кризиса на фронте. Если НАТО не готово к участию в войне, как относиться к заявлению из Вашингтона?

На данный момент все заявления из США надо рассматривать исключительно с точки зрения борьбы за пост президента. Как проголосует Флорида, какие настроения в Неваде - это сейчас самые главные вопросы для американцев. События в Украине или в других странах для них пока что на втором плане. Американская политика была такой много лет и ничего не меняется.

В Министерстве иностранных дел агрессора РФ ответили на заявление главы МИД Великобритании Джеймса Кэмерона о том, что Лондон позволяет Украине наносить удары британским оружием по территории России. Российские дипломаты пригрозили Британии "ударами по военным объектам и технике Великобритании на территории Украины и за ее пределами". Насколько серьезной может быть реальная реакция Москвы? Где могут наноситься удары?

По моему мнению, это очередная игра на публику с обеих сторон. Европейские политики играют на страхах своих избирателей, а российская пропаганда этим мастерски пользуется и оказывает психологическое давление на саму Европу. После событий, которые были в Хиросиме и взрыва на Чернобыльской АЭС, который имел очень существенные последствия для Европы, Третья мировая на европейском континенте - самая большая пугалка. Потому что если будет применение тактического ядерного оружия, например, на территории Украины, это затронет и соседние страны Европы.

Европейцы вынуждены рассматривать определенную вероятность Третьей мировой и того, что Путин может потерять связь с реальностью и применить тактическое ядерное оружие. В ответ срабатывает российская пропаганда, которая транслирует то, что Путин, мол, и действительно, при определенных условиях, способен пойти на такой шаг.

Что должно произойти, чтобы НАТО продемонстрировало решительную реакцию на действия России?

Я думаю, что только открытое нападение на страны Балтии заставит НАТО действовать решительно. Это будет определенным триггером, который может что-то изменить в политике Альянса. Ракеты России уже падали в Польше и Румынии, ее войска сбивали американский БПЛА-разведчик над Черным морем - за период войны в Украине было достаточно поводов, чтобы десятки раз что-то сделать в ответ.

Но все это проглотили. И уже сейчас россияне глушат GPS НАТО в Балтийском море и разворачивают в Калининграде различные военные средства. Реакции нет, потому что в Европе боятся, что Путин слетел с катушек и может использовать ядерное оружие.

Военная операция России в Сувалкском коридоре - реальная угроза?

Западные аналитики считают, что Сувалкский коридор - самый проблемный участок в Европе. Польша в Сувалкском коридоре концентрирует огромное количество войск и проводит минирование, потому что Варшава видит реальную угрозу реализации такого сценария.

Поляки вкладывают миллиарды в свою оборону, поскольку они поняли, что возможен сценарий, при котором они останутся с Россией фактически один на один. Пока НАТО будет реагировать 10 дней, а американцы будут разворачивать войска в Германии, россияне с белорусами могут пойти в атаку и прорваться. Далее пойдут боевые действия, но реакция все равно будет уже запоздалой.

Начало полномасштабной войны России против Украины стало наглядным примером нерешительности НАТО. Польша и отдельные государства передавали нам вооружения, а Альянс не поддерживал решение о помощи, пока россияне не отошли с севера страны. И после того, как мы отстояли Киев, в блоке решили, что Украине нужна военная помощь.

Как вы думаете, кампания РФ в Сувалкском коридоре может стать параллельной агрессией, или ее начало зависит только от того, как будут развиваться события на фронте в Украине?

Начало военной агрессии России в Сувалкском коридоре зависит от политического решения Кремля, это не связано с событиями на фронте в Украине. Очень часто мы пытаемся анализировать действия Москвы с точки зрения военной науки, но это неправильно. В 2021 году много много заявлений, что наступление России на Украину невозможно, потому что численность группировки, которую россияне собрали у украинских границ, не позволяла решить такую военную задачу. Однако Путин принял политическое решение и генералы сказали "да". Российские войска начали наступление, после чего стало понятно, что у них плохая логистика, недостаточно войск и еще куча нерешенных вопросов.

Действия россиян не укладываются в военную логику. Если Путин примет решение о наступлении на Харьков, условно говоря, двумя дивизиями или силами 110-тысячной группировки, его приказ будет выполнен и они пойдут в атаку. Потому что в России нет генералов, которые могли бы сказать Путину "нет".

Я не согласен с мнениями о том, что вероятность наступления России будет определяться наличием многочисленной группировки для проведения боевых действий. Аргументы, согласно которым для наступления на Сумы, например, нужно 500 тысяч военных, неуместны. За два года мы уже увидели, что у россиян это так не работает. Россияне не будут собирать каких-то группировок. Например, есть у них несколько бригад, их возьмут, перебросят за два дня самолетами в зону боевых действий, и отправят в наступление.

В России пока нет группировки, которая способна была бы пойти в наступление на Харьков. Но возможен ли сценарий, при котором они попытаются продвинуться ближе к городу с целью построения плацдармов на севере области, чтобы в будущем оттуда наступать?

Такие варианты существуют. Их обсуждают в определенных военных кругах. Более вероятным сценарием может быть попытка россиян взять под контроль какую-либо территорию в Сумской области. Чтобы использовать это продвижение для своей пропаганды и с целью оттягивания войск. А уже потом, когда проведут мобилизацию и наберут достаточное количество военных, они могут использовать этот плацдарм для наступления на Харьков.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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