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Харьковщина под массированными ударами РФ: в ОВА описали ситуацию

Дмитрий Видоменко
10 мая 2024, 15:31
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Российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои, а сам регион под массированными ударами русских.
Взрыв, русская армия
Харьковщина под ударами РФ: что говорит губернатор / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине и регион под оказался под их массированными атаками. Об это написал в своем Telegram-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу. Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", ‒ говорится в тексте.

Позднее, он уточнил ситуацию, которая сложилась в регионе.

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"9:45 с. Бугаевка Волчанской громады. В результате обстрела поврежден частный дом. Без пострадавших. Около 10 утра враг обстрелял г. Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских человека. 12:50 в результате обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина. 13:22 Волчанск. Оккупант нанес удар по частному дому - ранена 60-летняя женщина. В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы - один из них под завалами дома", ‒ написал Синегубов.

Россия пошла на прорыв границы на севере Харьковской области – главные новости:

Российские оккупанты ночью 10 мая обстреляли Волчанск, враг провел мощную артиллерийскую подготовку, ДРГ пытались прощупать приграничную линию, сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов. Силы обороны работают над отражением атак.

Войска РФ усилили обстрелы на севере Харьковской области, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Противник наносит удары по Волчанску, всю ночь оккупанты били корректирующими авиабомбами и артиллерией. ДРГ пытались прорвать границу. Непосредственной угрозы Харькову нет.

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине, отметили аналитики DeepState.

Они пробуют заходить в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневку. Пока неизвестно, сколько сил может задействовать враг.

Россия начала новую волну наступления и атакует на севере Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают вражеские атаки. Идут серьезные бои.

Угроза нового наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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