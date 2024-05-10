УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

Ангелина Подвысоцкая
10 мая 2024, 15:55обновлено 10 мая, 16:31
191
Российские оккупанты планируют наступать на Харьков, Сумы и даже Киев.
Павлюк, обстрел Харьковской области
ВСУ готовятся к наступлению на Харьков, Сумы и Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Харьковская ОВА

В ближайшие два месяца в Украине наступит критическая фаза войны. РФ будет атаковать северо-восточные районы Харькова и Сум. Об этом в интервью The Economist заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В то же время не стоит ожидать снижения активности оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

"Россия проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление", — говорит генерал.

видео дня

Враг не забыл и о своих планах "взять Киев". Поэтому военное командование не планирует ослаблять защиту столицы. В целом сейчас продолжается создание 10 новых бригад, часть из которых развернут для защиты Киева.

"Защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль сыграет оборона столицы в будущем", - добавил Павлюк.

Сложность на фронте возникла из-за долгого отсутствия военной помощи от США. Это открыло для РФ окно возможностей, которым оккупанты начали пользоваться, наступая по всему фронту.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", - говорит генерал.

Он отметил, что Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, поставках истребителей F-16. Без этого Украина не может защитить своих граждан от авиабомб, которые россияне сбрасывают из самолетов далеко от границы.

Кто такой Александр Павлюк?

Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия.

Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины".

На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы.

15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Россия пошла на прорыв границы на севере Харьковской области – последние новости

Российские оккупанты ночью 10 мая обстреляли Волчанск, враг провел мощную артиллерийскую подготовку, ДРГ пытались прощупать приграничную линию, сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов. Силы обороны работают над отражением атак.

Войска РФ усилили обстрелы на севере Харьковской области, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Противник наносит удары по Волчанску, всю ночь оккупанты били корректирующими авиабомбами и артиллерией. ДРГ пытались прорвать границу. Непосредственной угрозы Харькову нет.

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине, отметили аналитики DeepState.

Они пробуют заходить в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневку. Пока неизвестно, сколько сил может задействовать враг.

Россия начала новую волну наступления и атакует на севере Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают вражеские атаки. Идут серьезные бои.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Сумы Харьковская область Сумская область вторжение России новости Харьковщины
Реклама

Главное за день

Войска РФ атаковали границу под Харьковом: Reuters – о планах Путина

Войска РФ атаковали границу под Харьковом: Reuters – о планах Путина

16:07 Мир
Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

15:55 Украина
В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ: источник раскрыл спецоперацию ГУР

В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ: источник раскрыл спецоперацию ГУР

15:04 Украина
Все главные новости

Популярное

Я же не Соловий : Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом 28503

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии 14880

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода 9639

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

Знаем диагноз : жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына 7518

"Знаем диагноз": жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына

Последние новости

16:18

В каждом саду живет почти 15 000 слизней: эксперт рассказал, как от них избавиться

16:07

Войска РФ атаковали границу под Харьковом: Reuters – о планах Путина

15:58

Мужчина превратил тусклую траву в пышный газон за 4 недели: он назвал 5 простых шагов

15:55

Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

15:34

"Смертельная позиция": украинки alyona alyona и Jerry Heil шокировали заявлением перед финалом Евровидения

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
15:33

Почему в Польше осень в декабре, а весна начинается не 1 марта - простое объяснениеВидео

15:31

Харьковщина под массированными ударами РФ: в ОВА описали ситуацию

15:04

В Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ: источник раскрыл спецоперацию ГУР

15:00

Потепление накрывает Украину: синоптик сказала, где будут дожди

Реклама
15:00

Наступление на Харьков: Путин способен бросить больше 110 тыс. военных – эксперт

14:58

Зеленский подтвердил, что РФ начала наступление на Харьковщине

14:21

4 самых лучших способа, как избавиться от муравьев: будут обходить грядки десятой дорогой

14:07

Финал Евровидения 2024: Украину резко опустили в рейтинге - что случилось

14:04

Заноза выпадет сама без иглы и боли: бабушка поделилась проверенным методомВидео

13:46

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине – DeepState

13:41

Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали

13:32

На Харьковщине была попытка прорыва обороны ВСУ: массово эвакуируют людей

13:08

Спасла себя и коллег: как София Ротару прорвала границу в Чечне - детали

13:02

Пара ночью услышала странные звуки из духовки: то, что было внутри поразило всех

12:59

"Может произойти незаметно": в Финляндии назвали главный путь к миру в Украине

Реклама
12:28

Что происходит на границе и есть ли угроза Харькову: Синегубов сделал заявление

12:24

Как правильно - "згідна" или "згодна": почему украинцы часто путают эти словаВидео

12:19

Драма: почему король Чарльз не будет встречаться с Гарри

12:15

Бойкот начался: Наташу Королеву жестко попустили в Кремле - причина скандала

12:08

Криминальный авторитет из Броваров бросился на копов с оружием: его задержалиВидео

11:51

В РФ была Наташей, выступала в оккупированном Крыму: что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024

11:50

Россия стягивает технику и накапливает войска под границей: что происходит под Харьковщиной

11:34

Удары по России оружием Запада: эксперт назвал страны, которые могут снять табуВидео

10:58

ВСУ "должны отбиться": вражеские ДРГ пытаются прорваться на Харьковщине

10:55

Церковный праздник 11 мая: что категорически запрещено делать в Светлую субботу

10:42

Китайский гороскоп на завтра 11 мая: Быкам - грандиозный скандал, Обезьянам - обида

10:40

Их жестко щимят: продюсер раскрыл настоящее отношение Киркорова к нападению РФ на УкраинуВидео

10:30

Точно не выбрасывать: 2 лучших варианта, что делать с черствыми пасками после ПасхиВидео

10:18

"Мы должны действовать": в Британии решительно обратились к Европе

10:11

"Нереально": эксперт оценил шансы на участие войск НАТО в войне в Украине

10:09

Джастин Бибер впервые станет отцомВидео

09:43

Евровидение 2024: под каким номер выступит Украина в финале конкурса

09:24

Гороскоп на завтра 11 мая: Львам - безнадежность, Водолеям - интригующее сообщение

09:14

Как правильно посадить семена огурца: важнейшие правила и предостереженияВидео

09:11

"Повышенный риск насилия": в Bloomberg раскрыли диверсии Кремля в ЕС

Реклама
08:59

ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

08:22

"Строят бункеры и укрепляют границу": Польша готовится к войне с Россией и Беларусью

08:10

Результаты перехвата российских ракет в ночь с 7 на 8 мая: примечательный нюансмнение

07:55

Темпы наземных атак увеличились на 200%: в ISW раскрыли план оккупантов

06:49

В Харькове прогремели взрывы: в домах - пожары, есть пострадавшийФото

06:10

Несколько важных неприятных фактов для Украинымнение

04:00

"Девчонки, я соскучился": стало известно о планах Олега Винника вернуться в Украину

03:34

Подойдут рассол, уксус и не только: как сохранить сыр свежим на 6 недель дольше

03:00

"Она с полным отсутствием ума": бывший продюсер беглянки Лорак разоткровенничался

02:40

Обрученную звезду "50 оттенков серого" застукали за поцелуями с другим мужчиной

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять