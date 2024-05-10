Скоро наступит критическая фаза войны: ВСУ готовят бригады для защиты Киева - генерал

Российские оккупанты планируют наступать на Харьков, Сумы и даже Киев.

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ВСУ готовятся к наступлению на Харьков, Сумы и Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Харьковская ОВА

В ближайшие два месяца в Украине наступит критическая фаза войны. РФ будет атаковать северо-восточные районы Харькова и Сум. Об этом в интервью The Economist заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В то же время не стоит ожидать снижения активности оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

"Россия проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление", — говорит генерал. видео дня

Враг не забыл и о своих планах "взять Киев". Поэтому военное командование не планирует ослаблять защиту столицы. В целом сейчас продолжается создание 10 новых бригад, часть из которых развернут для защиты Киева.

"Защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль сыграет оборона столицы в будущем", - добавил Павлюк.

Сложность на фронте возникла из-за долгого отсутствия военной помощи от США. Это открыло для РФ окно возможностей, которым оккупанты начали пользоваться, наступая по всему фронту.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", - говорит генерал.

Он отметил, что Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, поставках истребителей F-16. Без этого Украина не может защитить своих граждан от авиабомб, которые россияне сбрасывают из самолетов далеко от границы.

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Россия пошла на прорыв границы на севере Харьковской области – последние новости

Российские оккупанты ночью 10 мая обстреляли Волчанск, враг провел мощную артиллерийскую подготовку, ДРГ пытались прощупать приграничную линию, сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов. Силы обороны работают над отражением атак.

Войска РФ усилили обстрелы на севере Харьковской области, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Противник наносит удары по Волчанску, всю ночь оккупанты били корректирующими авиабомбами и артиллерией. ДРГ пытались прорвать границу. Непосредственной угрозы Харькову нет.

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Они пробуют заходить в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневку. Пока неизвестно, сколько сил может задействовать враг.

Россия начала новую волну наступления и атакует на севере Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают вражеские атаки. Идут серьезные бои.

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