РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага

Российские оккупанты используют наступление на Харьковскую область для оттягивания украинских сил обороны.

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Где будет основное наступление оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, instagram/andrii___kovalenko

Российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковскую область. В то же время это направление не является главной зоной будущего удара врага. Об этом заявил офицер Сил обороны, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что РФ пошла в атаку на Харьковщину только с одной целью - оттянуть силы ВСУ с восточного фронта.

"Они пытаются оттянуть часть сил нашей армии для того, чтобы мы оборонялись на этих направлениях. Они будут пытаться уменьшить количество сил обороны на востоке, где планируется основной удар врага", - говорит Коваленко. видео дня

По его словам, основной удар российских оккупантов планируется на населенные пункты Покровск, Часов Яр, Константиновка. Также важной целью для них является Курахово, Мирноград и другие города.

Кто такой Андрей Коваленко Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Россия пошла на прорыв границы на севере Харьковской области - последние новости

Российские оккупанты ночью 10 мая обстреляли Волчанск, враг провел мощную артиллерийскую подготовку, ДРГ пытались прощупать пограничную линию, сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов. Силы обороны работают над отражением атак.

Войска РФ усилили обстрелы на севере Харьковской области, рассказал глава ОГА Олег Синегубов.

Противник наносит удары по Волчанску, всю ночь оккупанты били корректирующими авиабомбами и артиллерией. ДРГ пытались прорвать границу. Непосредственной угрозы Харькову нет.

Войска РФ пытаются закрепляться в 6 населенных пунктах на Харьковщине, отметили аналитики DeepState.

Они пробуют заходить в населенные пункты Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеневка. Пока неизвестно, сколько сил может задействовать враг.

Россия начала новую волну наступления и атакует на севере Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают вражеские атаки. Продолжаются серьезные бои.

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