Самолеты РФ сбрасывают бомбы по своей территории: в разведке Британии назвали причины

Аварийные случаи сброса боеприпасов с российских самолетов на их территории свидетельствуют о системной проблеме, представляющей большую угрозу для гражданского населения России. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Разведка вспоминает серию инцидентов со сбросом боеприпасов с российских самолетов, предназначенных для атак на цели на территории Украины. Например, 4 мая этого года сообщалось, что истребитель выпустил ФАБ-500 над городом Белгород. Местный губернатор описал последствия инцидента - 30 поврежденных домов, 10 автомобилей и пять пострадавших, при этом он не назвал причину такого события.
Кроме того, 18 февраля в результате "потерянной" авиабомбы ФАБ-250 вблизи российского Белгорода пришлось эвакуировать 150 гражданских российских граждан.
Разведка подчеркивает, что только за март-апрель 2024 года над Белгородской областью произошло 20 аварийных сбросов боеприпасов.
"Данные случаи указывают на длительную неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Удары по территории РФ - удары авиацией по России
Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 мая российские оккупанты планировали осуществить авиаудар ФАБом по Харькову. Однако, вследствие определенных обстоятельств авиабомба упала прямо на жилые дома в Белгороде. Видео с разрушенными домами и автомобилями быстро распространилось в Сети.
Также, ракета, которую российский самолет пытался запустить по территории Украины 2 января, однако она упала на село Петропавловка Воронежской области, скорее всего, не оторвалась от борта, как сообщали российские пропагандисты. Аналитики Defense Express отметили, что ракетный запуск происходил в других российских областях, например, над Рязанской или Тульской.
В результате этого инцидента погибло 11 человек, среди которых трое детей, а 21 человек получил ранения.
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