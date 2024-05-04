Россияне уничтожили кучу своих же домов: оккупанты ударили ФАБом по Белгороду

В результате "прилета" российского ФАБа по Белгороду повреждены минимум 30 домов и куча машин.

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Россияне ударили своим ФАБом по Белгороду / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Российские оккупанты готовились ударить ФАБом по Харькову. Однако в этот момент произошел эпичный казус и авиабомба упала прямо на жилые дома в Белгороде. Видео с разрушениями уже разлетелось в Сети.

На кадрах видно разрушенные дома, машины. В одном из домов возник сильнейший пожар. Обломками и осколками посекло многих местных жителей.

Смотрите видео с ударом российского ФАБа по Белгороду:

Россияне ударили своим ФАБом по Белгороду / фото: скриншот

видео дня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решил не упоминать то, что именно российские оккупанты сбросили свой же ФАБ на город. В то же время он рассказал о пострадавших.

По его данным, в результате "прилета" ранено минимум 5 человек:

женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки;

женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой;

мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой;

мужчина с ранением бёдер, осколочным ранением кисти;

женщина с закрытой черепно-мозговой травмой.

Российская авиабомба повредила минимум 30 частных домов и 10 машин.

Что такое ФАБ? Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они оказывают самое мощное и универсальное поражающее действие среди авиабомб основного назначения. Масса ВР в бомбе составляет примерно 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

Взрывы у российских оккупантов - новости по теме

Напомним, 22 апреля в Левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению оккупантов. Пожар от "хлопка" потушили только в полночь, а потом грузовиками вывозили раненых в сторону Новоазовска.

Также 15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Как сообщал Главред, 13 апреля в захваченном российскими войсками Луганске прогремели мощные взрывы. Удар нанесли по машиностроительному заводу, который оккупанты используют в военных целях. По некоторым данным, на территории завода находится ремонтная база российских военных.

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