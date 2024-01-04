В инциденте с ракетой, упавшей на российское село, появился интересный нюанс - СМИ

Это уже далеко не первый раз, когда российские крылатые ракеты падают еще на территории РФ.

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Ракета РФ упала на российскую деревню / Коллаж Главреда. Фото: Defense Express

Ракета, которую российский самолет пытался выпустить по Украине, однако она упала на село Петропавловка Воронежской области, вероятнее всего, не "отваливалась" от борта, как это подчеркивала кремлевская пропаганда.

Аналитики Defense Express отметили, что село находится всего в 75 км от украинской границы, "смысла приближаться на такое расстояние у самолетов РФ просто не было".

Похоже, считают эксперты, пуск ракет вообще осуществлялся в других российских областях, например над Рязанской или Тульской.

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В то же время аналитики отметили, что сброс ракеты на российское село произошел не с Ту-95МС, а с Су-35.

"Вполне возможно, что они пролетали над этим селом в Воронежской области, а одна ракета отвалилась. Эта ракета имеет 90-кг обломочно-фугасную боевую часть", - говорится в публикации.

Однако экперты допускают вариант, что на Петропавловку в РФ упала ракета, которая не отвалилась, а просто упала на своем маршевом участке - "и речь идет о Х-101 или Х-555", что больше соответствует последствиям взрыва.

Российская ракета упала на русскую деревню

Во время воздушной атаки РФ по Украине 2 января одна из ракет отвалилась от бомбардировщика ВКС РФ - та упала на село Петропавловка Воронежской области.

В РФ признали "сброс" ракеты. В результате инцидента погибли 11 человек, среди них трое детей, еще 21 человек пострадал.

В тот день Россия осуществила самый массированный пуск ракет "Кинжал" по Киеву. Все ракеты удалось перехватить украинской ПВО.

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