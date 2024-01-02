Не долетевшая до Украины Х-101 убила и ранила десятки россиян: в Сети узнали детали

Стали известны подробности падения в Воронежской области ракеты, которую российские оккупанты запускали по Украине.
В результате инцидента погибли 11 человек, среди которых трое детей, а 21 человек пострадал, говорится в сообщении Telegram-канала "Кремлевская табакерка".
Уточняется, что по предварительным данным, в селе Петропавловка Воронежской области, упала ракета Х-101 улучшенной модификации, которая не долетела до Украины.
"По нашей информации, в результате падения ракеты в селе Петропавловка Воронежской области погибли 11 человек, из них трое детей. 21 человек пострадал. По предварительным данным, упала ракета Х-101 улучшенной модификации, которая не долетела до Украины. Тип ракеты еще уточняется", — сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что большинство ракет "Кинжал", которые РФ запускала по Украине, были сбиты украинскими системами ПВО.
Взрывы в Воронежской области
Ранее сообщалось, что в селе Петропавловка Воронежской области упала выпущенная вражеской российской армией ракета.
В последствии падения снаряда повреждено множество домов, также некоторые из них полностью разрушены и сгорели. На улице виднеется обгоревшая дорога и то, что осталось от домов. Россияне в недоумении наблюдают за ликвидацией пожаров.
Удары РФ по Украине
Ранее сообщалось, что РФ массированно атаковала Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе 2 января.
Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.
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