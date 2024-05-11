Россияне возобновили наступление на Харьковщине: какие населенные пункты под угрозой - СМИ

По данным СМИ, российские оккупационные войска могут увеличить интенсивность обстрелов на Харьковщине для наступления на определенных участках фронта.

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Оккупанты возобновили штурмовые действия на отдельных направлениях в Харьковской области / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупационные войска утром 11 мая возобновили наступательные операции на Харьковщине вблизи поселка Глубокое. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в военных кругах.

"Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы", - указывают военные.

Кроме того, отмечается, что Силы обороны Украины ожидают дальнейшего усиления обстрелов и на других направлениях боев на Харьковщине, в частности в районе населенных пунктов Стрелечья и Глубокое.

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Военные добавляют, что враг не проводит штурмовых действий в направлении города Волчанск.

Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в середине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую в Киев. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак. Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Наступление РФ на Харьков - что известно о боях на Харьковщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты начали наступление с использованием техники на севере Харьковской области. Некоторые аналитики и военные эксперты утверждают, что на этом направлении боевых действий собрано 50 тысяч военных. Однако эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко опровергает эти данные.

Кроме того, одно из российских подразделений отказалось выполнять приказ руководства и наступать на Харьковщине. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

По данным американского Института изучения войны, российские оккупационные войска в ближайшее время, вероятно, увеличат активность на своем тактическом плацдарме на севере Харьковской области для усиления наступательных операций и продолжения начальной фазы наступательных действий. Основной целью таких действий противника является отброс украинских сил от границы с Белгородской областью и продолжение продвижения в сторону Харькова в рамках действия ствольной артиллерии.

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