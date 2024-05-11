Испугались обороны ВСУ: одно из подразделений РФ отказалось наступать на Харьковщине

В сообщении партизанского движения "Атеш" отмечается, что некоторые российские оккупанты отказались наступать на Харьковщине по ряду причин.

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Одно из подразделений РФ отказалось наступать на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: wikimedia.org, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты активизировали боевые действия на севере Харьковщины, однако ситуация на этом направлении боев остается под контролем украинских войск. В то же время, одно из российских подразделений отказалось выполнять приказ руководства и наступать на Харьковщине. Об этом говорится в сообщении партизанского движения "Атеш" в Телеграмме.

Агент движения "Атеш", проходящий военную службу в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса ВС РФ сообщил об отказе одного из подразделений выполнять приказ и отправляться на штурмовые действия в Харьковской области.

Отмечается, что причиной таких действий одного из российских подразделений является то, что они хорошо осведомлены о качестве укреплений на российско-украинской границе. Кроме того, они были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций российских сил.

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"Учитывая это, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования (опознавательные знаки, кстати, наносятся за свой счет). Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги", - отмечается в сообщении "Атеш".

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьков - ситуация на Харьковщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты в ближайшие дни, вероятно, увеличат активность наступательных действий на севере Харьковской области. Главной целью таких действий противника является отброс украинских сил от границы с Белгородской областью и продвижение в сторону Харькова в пределах действия ствольной артиллерии, говорится в отчете американского Института изучения войны.

РФ начала новую волну наступления на Харьковскую область, но основные силы оккупанты еще не задействовали. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3-го отдельного штурмового батальона механизированной бригады Максим Жорин.

Ночью 10 мая российские войска обстреливали Волчанск управляемыми авиабомбами и артиллерией. Диверсионно-разведывательные группы безуспешно пытались прорвать границу. ВСУ уверенно удерживают позиции, угрозы для Харькова нет. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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