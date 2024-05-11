Спутники Starlink перегружены из-за магнитной бури: Маск "разнылся" в Сети

Скандальный предприниматель Илон Маск сообщил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури на Солнце.

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Спутники Starlink перегружены из-за магнитной бури: Маск разразился постом в X / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально известный американский коммерсант Илон Маск сообщил о повышенной нагрузке на спутники Starlink (принадлежащие его компании SpaceX) из-за геомагнитной бури на Солнце. Об этом он написал в своей соцсети "Х" (экс-Twitter).

"Прямо сейчас происходит мощная геомагнитная солнечная буря - крупнейшая за длительное время. Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают", - говорится в тексте.

Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 (первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей) и пятнах на Солнце, которые превышают общую площадь Земли в 17 раз.

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Согласно данным NOAA, солнечная активность связана с выделением энергии, которая проходит через космос и в конечном итоге достигает Земли.

Как говорят специалисты, магнитная буря на Земле в ночь с 10 на 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5, который зафиксировали впервые с августа 2005 года. Они прогнозируют, что из-за нее на Земле возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем. И, соответственно, космических аппаратов могут возникнуть проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.

Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Скандальные заявления Илона Маска

Украина не имеет возможности вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Херсонскую и Запорожскую области. Такое мнение высказал американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в социальной сети. Его заявление поддержал миллиардер Илон Маск.

Маск, известный своими неординарными высказываниями, вызвал возмущение в Сети, опубликовав мем с президентом Украины Владимиром Зеленским в соцсети X (ранее - Twitter).

Также, ранее миллиардер вступился в сети за арестованного в Украине пророссийского блогера Гонсало Лиру и требовал от президента Зеленского "объяснений".

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