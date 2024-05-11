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Теракт в Киеве на 9 мая: СБУ задержала завербованных РФ исполнителей

Алексей Тесля
11 мая 2024, 12:42
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Исполнители теракта задержаны с поличным, рассказали в СБУ.
СБУ
Задержаны исполнители теракта / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины предотвратила теракт, который ГРУ планировало провести в Киеве 9 мая.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.

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СБУ обещает сообщить детали спецоперации позже.

Ранее сообщалось о том, что СБУ разоблачила сеть заговорщиков. В России разрабатывали планы ликвидации Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства Украины. План ФСБ РФ удалось сорвать.

Напомним, ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения РФ. Президент рассказал, что первую попытку убийства восприняли очень серьезно и он, и его окружение. Тогда у правительства возникла паника, как "во время первой вспышки коронавируса". Однако после Зеленскому удалось к этому привыкнуть и адаптироваться.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2023 года стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины. У самого Кирилла Буданова отравление не установлено.

Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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