Теракт в Киеве на 9 мая: СБУ задержала завербованных РФ исполнителей

Служба безопасности Украины предотвратила теракт, который ГРУ планировало провести в Киеве 9 мая.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.видео дня
СБУ обещает сообщить детали спецоперации позже.
Ранее сообщалось о том, что СБУ разоблачила сеть заговорщиков. В России разрабатывали планы ликвидации Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства Украины. План ФСБ РФ удалось сорвать.
Напомним, ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения РФ. Президент рассказал, что первую попытку убийства восприняли очень серьезно и он, и его окружение. Тогда у правительства возникла паника, как "во время первой вспышки коронавируса". Однако после Зеленскому удалось к этому привыкнуть и адаптироваться.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2023 года стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины. У самого Кирилла Буданова отравление не установлено.
Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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