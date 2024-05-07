Зеленского, Буданова и Малюка пытались убить: СБУ разоблачила сеть заговорщиков

В России разрабатывали планы ликвидации Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства Украины. План ФСБ РФ удалось сорвать.

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Зеленского, Буданова и Малюка пытались убить/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГУР МО Украины

Контрразведка и Служба безопасности Украины разоблачили сеть агентов, которые выполняли указания Федеральной службы безопасности страны-агрессора России и планировали убить президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства нашего государства.

Кроме Зеленского, российские спецслужбы также планировали убить главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой фсб курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые "сливали" секретную информацию рф", - говорится в сообщении.

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Разрабатывая план ликвидации Зеленского, в России дали задание агентурной сети, которую они создали, найти исполнителей среди военных, приближенных к охране президента Украины. Планировалось, что исполнители должны были бы взять главу Украинского государства в заложники, а затем его убить.

Кроме Зеленского, враг также планировал убить главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.

При этом ликвидацию Буданова собирались провести перед Пасхой. В ФСБ России разработали следующий план. Сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением Буданова под охраной и передавать врагу информацию. Затем по координатам дома, где должен был находиться чиновник, страна-агрессор РФ планировала ударить ракетой. После этого по людям, которые остались бы на месте поражения, планировали ударить дроном, а затем нанести еще один ракетный удар, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

"Вооружение для агента обеспечил полковник УГО, который лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из фсб", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов. Фигуранты дела уже задержаны.

"О нашей спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать - враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры", - сказал глава СБУ Василий Малюк.

Часть "кротов" завербовали еще до полномасштабной войны

В Службе безопасности Украины отметили, что курировали организацию теракта работники 9 управления департамента оперативной информации 5 ФСБ РФ. В СБУ назвали имена сотрудников российской службы, которые этим занимались: Максим Мишустин, Дмитрий Перлин, Алексей Корнев.

Отмечается, что, в частности, Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", которые были завербованы еще до полномасштабного вторжения России. К тому времени ими "занимался" его коллега Алексей Корнев.

"Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за рубежом обычно передавались и средства для агентов. У злоумышленников проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности. Сейчас им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту). Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы", - отметили в СБУ.

Покушения на Зеленского и других высокопоставленных чиновников - что известно

В прошлом году стало известно о том, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения РФ. Президент рассказал, что первую попытку убийства восприняли очень серьезно и он, и его окружение. Тогда у правительства возникла паника, как "во время первой вспышки коронавируса". Однако после Зеленскому удалось к этому привыкнуть и адаптироваться.

Также сообщалось, что Зеленского хотели убить в Польше - в СБУ рассказали подробности подготовки к покушению. В Польше задержали мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами.

В ноябре 2023 года стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины. У самого Кирилла Буданова отравление не установлено.

Покушения РФ на Владимира Зеленского Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили как минимум 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения. "Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский. Вместе с тем, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным. В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

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