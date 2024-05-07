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Дипломат сказал, какой хитростью Путин сдерживает НАТО: "Успешно пользуется своим блефом"

Алёна Воронина
7 мая 2024, 11:08
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Российский диктатор постоянно угрожает применить тактическое ядерное оружие, чем приводит западных партнеров в состояние политического паралича
Дипломат сказал, какой хитростью Путин сдерживает НАТО: 'Успешно пользуется своим блефом'
Дипломат сказал, какой хитростью Путин сдерживает НАТО/ коллаж Главред, фото: скрин YouTube

Запад боится, что российский диктатор Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие. И поэтому диктатор РФ использует это для шантажа, чтобы влиять на другие государства и заставлять их бояться страну-агрессора Россию.

Путин размахивает ядерной палкой, чтобы все его боялись. Об этом сказал дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Запад очень боится, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это - то, чем он постоянно угрожает, приводя западных партнеров в состояние политического паралича. Поэтому он и размахивает этой ядерной палкой, чтобы все его боялись", - отметил Огрызко.

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Но если Путин применит ядерное оружие, то это для него будет означать, что его армия и военно-промышленный комплекс буквально за несколько десятков часов будут уничтожены неядерным оружием.

"Если исходить из этой логики, то худшим сценарием будет именно применение ядерного оружия. Но это будет означать для Путина конец его режима и, возможно, его лично, потому что уже давно его предупредили, что применение ядерного оружия будет означать, что его армия и военно-промышленный комплекс будут уничтожены неядерным оружием, но в течение нескольких десятков часов", - сказал Огрызко.

Дипломат выразил мнение, что такой шантаж со стороны Путина - это просто блеф, которым российский диктатор успешно пользуется.

"Поэтому думаю, что это блеф Путина, которым он пока довольно успешно пользуется. Наша задача здесь тоже заключается в объяснении западным партнерам того, что не надо бояться слов Путина, потому что это его способы нейтрализовать активные действия Альянса и отдельных его членов", - отметил руководитель Центра исследования России.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Угрозы Путина применить ядерное оружие - последние новости

Ранее сообщалось, что Путин пошел на ядерный шантаж - угрожает Западу ударами с воздуха и с моря. Министерство обороны страны-агрессора РФ заявило о намерении провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. По поручению диктатора Владимира Путина "в ближайшее время" проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия, заявили в МО РФ.

После этого в США "проехались" по манипуляциям оккупантов после того, как РФ объявила о ядерных учениях. Представитель Пентагона, бригадный генерал BBC Пэт Райдер заявил, что РФ угрожает ядерными учениями, но на самом деле это пример безответственной риторики Кремля.

Также ранее сообщалось, что Кирби дал совет Путину, как защитить его войска в Украине. По его словам, страна-агрессор Россия должна вывести свои войска с территории Украины, чтобы уберечь их от поражения оружием западного производства.

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