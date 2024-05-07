"У РФ большие успехи": экс-командир из Айдара назвал новую цель оккупантов

Российские оккупанты будут развивать успех на Донбассе, считает Евгений Дикий.

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Бойцы ВСУ на фронте / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

В ближайшее время, скорее всего, может начнется битва за Покровск Донецкой области, заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

"У них (российских оккупантов — ред.) сейчас большие успехи на покровском направлении — на том, которое мы еще недавно деликатно называли авдеевским, хоть Авдеевка давно уже сдана. Начали честно говорить — покровское или покровско-кураховское направление, видимо, так правильнее называть. У них там большие успехи и для них есть смысл эти успехи развивать. Скорее всего, битва за Покровск начнется вот-вот", — подчеркнул он в эфире Radio NV.

Вместе с тем собеседник высказал достаточно оптимистические ожидания относительно перспектив обороны Покровска, ведь у Сил обороны есть возможность там задержать врага

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"Но что обороны Покровска уже не удастся избежать — для меня это уже практически свершившийся факт. К Покровску они выйдут. Другое дело: там есть шанс их дальше уже надолго задержать", — считает он.

Дикий добавил, что на покровском направлении третья линия обороны, которую копали гражданские компании по подрядам, расположена перед Покровском, а не за ним, и город сдавать никто не планирует.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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