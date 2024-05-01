Всю колонну расстреляли "кассетами": ВСУ "отжали" позиции у РФ на востоке – Bild

Подразделения Вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов из одного из районов у Красногоровки Донецкой области.
Как сообщает аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке, российская группировка в Красногоровке сейчас в сложном положении.
"Российская группировка в Красногоровке сейчас в сложном положении, так как практически лишена снабжения. ВСУ утверждают, что выбили россиян из одного из районов", - отмечает он.
По его словам, недавнее российское наступление на Красногоровку "танками-черепахами" обернулось катастрофой.
"На днях колонна российской бронетехники вышла из-под Марьинки на Красногоровку, чтобы доставить подкрепление в город, где идут бои. Во главе шёл обыкновенный танк, за ним - четыре обшитых металлом "танка-черепахи", на которых укрывалась пехота. Они прошли около 7 км вдоль ж/д путей", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что ВСУ расстреляли колонну из артиллерии и миномётов, в том числе кассетными боеприпасами.
"Лишь один танк вернулся обратно после высадки десанта", - добавил Репке.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что РФ штурмует позиции ВСУ на двух направлениях. Российским оккупантам удалось совершить на прошлой неделе прорыв на северо-запад от Авдеевки. Вражеские силы прошли 3 км вглубь позиций украинских войск до поселка Очеретино.
Напомним, офицер ВСУ ранее оценил угрозу окружения Часового Яра. Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Часового Яра с нескольких направлений при этом применяя авиацию.
Как сообщалось ранее, в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов. Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
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