Всю колонну расстреляли "кассетами": ВСУ "отжали" позиции у РФ на востоке – Bild

Российская группировка в Красногоровке сейчас в сложном положении, подчеркнул Юлиан Репке.

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ВСУ остановили прорыв подразделений РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/GeneralStaff.ua, t.me/BILD_Russian

Подразделения Вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов из одного из районов у Красногоровки Донецкой области.

Как сообщает аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке, российская группировка в Красногоровке сейчас в сложном положении.

"Российская группировка в Красногоровке сейчас в сложном положении, так как практически лишена снабжения. ВСУ утверждают, что выбили россиян из одного из районов", - отмечает он.

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По его словам, недавнее российское наступление на Красногоровку "танками-черепахами" обернулось катастрофой.

"На днях колонна российской бронетехники вышла из-под Марьинки на Красногоровку, чтобы доставить подкрепление в город, где идут бои. Во главе шёл обыкновенный танк, за ним - четыре обшитых металлом "танка-черепахи", на которых укрывалась пехота. Они прошли около 7 км вдоль ж/д путей", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что ВСУ расстреляли колонну из артиллерии и миномётов, в том числе кассетными боеприпасами.

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"Лишь один танк вернулся обратно после высадки десанта", - добавил Репке.

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Ранее сообщалось, что РФ штурмует позиции ВСУ на двух направлениях. Российским оккупантам удалось совершить на прошлой неделе прорыв на северо-запад от Авдеевки. Вражеские силы прошли 3 км вглубь позиций украинских войск до поселка Очеретино.

Напомним, офицер ВСУ ранее оценил угрозу окружения Часового Яра. Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Часового Яра с нескольких направлений при этом применяя авиацию.

Как сообщалось ранее, в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов. Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США.

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