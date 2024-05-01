Враг расширяет плацдарм: РФ штурмует позиции ВСУ на двух направлениях – Репке

Вражеские силы прошли 3 км вглубь позиций украинских войск, рассказал Юлиан Репке.

https://glavred.info/ukraine/vrag-rasshiryaet-placdarm-rf-shturmuet-pozicii-vsu-na-dvuh-napravleniyah-bild-10561859.html Ссылка скопирована

ВСУ сдерживают удары врага / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Минобороны РФ

По данным немецкого ресурса Bild российским оккупантам удалось совершить на прошлой неделе прорыв на северо-запад от Авдеевки.

Как утверждает аналитик Юлиан Репке, вражеские силы прошли 3 км вглубь позиций украинских войск до поселка Очеретино.

По его данным, российским оккупационным войскам удается расширять образовавшийся плацдарм вдоль железнодорожной линии.

видео дня

Обозреватель уточнил, что врагу удалось захватить Новокалиново и Керамик, а также начать на Архангельское с двух направлений.

/ Bild

"На этом участке фронта россияне сейчас продвигаются со скоростью до 2 км в неделю", — добавил Репке.

/ Bild

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления. Вооруженные силы Украины получат ресурс для сдерживания оккупантов во время их летнего наступления.

Напомним, офицер ВСУ ранее оценил угрозу окружения Часового Яра. Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Часового Яра с нескольких направлений при этом применяя авиацию.

Как сообщалось ранее, в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов. Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред