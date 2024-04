Ресурсы "мяса" у Кремля: в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов

Страна-агрессор Россия, по всей вероятности, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели ‒ пока Силы обороны Украины ждет прибытия военной помощи от США. Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, русские делают ставку на свою массовость – наличие больших ресурсов живой силы и техники, однако даже этим вряд ли сможет сокрушить украинскую оборону.

Получив западную поддержку, хорошо обеспеченные западным оружием Силы обороны могут предотвратить значительные вражеские наступления летом 2024 года. Однако оккупанты наверняка будут пользоваться некоторыми преимуществами и адаптациями ‒ для того, чтобы создать значительную угрозу украинскому контрнаступлению.

"Прибытие американской помощи на фронт в ближайшие недели позволит Силам обороны Украины решить проблему текущих материальных ограничений и ослабить российские наступательные операции (…). У российских сил есть возможность добиться значительных тактических успехов в районе Авдеевки и достичь важной в оперативном отношении цели – захват Часвового Яра. Однако какая-либо из этих попыток вряд ли перерастет в оперативно значимый прорыв в ближайшем будущем, не говоря уже о том, чтобы привести к разрушению украинской оборонительной линии в Донецкой области", – отметили аналитики ISW.

Кроме того, специалисты отметили, что хорошо оснащенные украинские силы ранее не позволяли оккупантам добиться тактических успехов во время предыдущих крупномасштабных наступлений ‒ и маловероятно, что этим летом армия страны-агрессора РФ проведут операцию, которая будет значительно масштабнее и интенсивнее, чем ее предыдущее наступления.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.