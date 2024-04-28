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Ресурсы "мяса" у Кремля: в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов

Дмитрий Видоменко
28 апреля 2024, 07:46
Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США.
русская армия, шеврон
Смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов летом - прогноз ISW / t.me/mod_russia и ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия, по всей вероятности, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели ‒ пока Силы обороны Украины ждет прибытия военной помощи от США. Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, русские делают ставку на свою массовость – наличие больших ресурсов живой силы и техники, однако даже этим вряд ли сможет сокрушить украинскую оборону.

Получив западную поддержку, хорошо обеспеченные западным оружием Силы обороны могут предотвратить значительные вражеские наступления летом 2024 года. Однако оккупанты наверняка будут пользоваться некоторыми преимуществами и адаптациями ‒ для того, чтобы создать значительную угрозу украинскому контрнаступлению.

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"Прибытие американской помощи на фронт в ближайшие недели позволит Силам обороны Украины решить проблему текущих материальных ограничений и ослабить российские наступательные операции (…). У российских сил есть возможность добиться значительных тактических успехов в районе Авдеевки и достичь важной в оперативном отношении цели – захват Часвового Яра. Однако какая-либо из этих попыток вряд ли перерастет в оперативно значимый прорыв в ближайшем будущем, не говоря уже о том, чтобы привести к разрушению украинской оборонительной линии в Донецкой области", – отметили аналитики ISW.

Кроме того, специалисты отметили, что хорошо оснащенные украинские силы ранее не позволяли оккупантам добиться тактических успехов во время предыдущих крупномасштабных наступлений ‒ и маловероятно, что этим летом армия страны-агрессора РФ проведут операцию, которая будет значительно масштабнее и интенсивнее, чем ее предыдущее наступления.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что РФ ускорила наступление в Донецкой области и хочет прорвать оборону ВСУ. Несмотря на постоянно высокие потери, российские силы способны постоянно обстреливать украинские позиции, считают в разведке Британии. Сухопутные силы РФ создали узкий выступ вглубь украинской территории, войдя в город Очеретино.

В ВСУ назвали три самых горячих направления. На Бахмутском направлении оккупанты пытаются обойти Часов Яр по флангам через Богдановку и Ивановское, чтобы взять город в оперативное окружение. Штурмовые действия продолжаются круглосуточно. Враг также сосредотачивает свои усилия для прорыва украинской обороны западнее Бахмута.

В ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая. Противник каждый день пытается атаковать на всех направлениях вблизи Часового Яра, южнее города, вдоль шоссе, пытается полностью захватить поселок Ивановское.

Захват Часового Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонительному поясу" ВСУ. Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года. Это позволит армии РФ начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины на Донбассе.

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