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Жена Виктора Павлика показала, как выглядит после операции

Алена Кюпели
3 апреля 2025, 21:55обновлено 3 апреля, 22:28
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Катерина Репяхова показала результат операции и рассказала, что ее ждет.
Катя Репяхова
Катя Репяхова теперь носит новый подбородок / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кратко:

  • Как выглядит жена Виктора Павлика после операции
  • Что ее ждет дальше

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика – блогер Екатерина Репяхова, которая недавно сообщила своим поклонникам, что решилась на еще одну пластическую операцию, показала, как выглядит после операции.

На своей странице в Instagram, она наконец показала, как выглядит. "Я счастлива! Сегодня неделя после операции. Результат будет через шесть месяцев", — поделилась блогерша.

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Катерина Репяхова сделала операцию
Катерина Репяхова сделала операцию / Фото Instagram/Основна світлина repyahovakate repyahovakate

Несмотря на то, что результат операции будет через пол года, довольная женщина показала результат уже. На фото видно, что она еще носит повязку на подбородке.

Катерина Репяхова сделала операцию
Катерина Репяхова сделала операцию / Фото Instagram/Основна світлина repyahovakate repyahovakate

Оказалось, что она вставила имплант в свой подбородок, который останется там пожизненно.

Катерина Репяхова сделала операцию
Катерина Репяхова сделала операцию / Фото Instagram/Основна світлина repyahovakate repyahovakate

Кроме того, она рассказала, что во время операции ей также уберут второй подбородок.

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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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Кто такой Виктор Павлик?

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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