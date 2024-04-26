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Захват Часова Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонному поясу" ВСУ - ISW

Анна Ярославская
26 апреля 2024, 07:34
Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года.
Часов Яр, ВСУ
Если Россия захватит Часов Яр, это откроет ей дорогу к "оборонному поясу" / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap.live

Российские оккупационные войска представляют реальную угрозу захвата Часова Яра в Донецкой области. Это позволит армии РФ начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины на Донбассе. Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны. При этом аналитики считают, что оккупанты, вероятно, не смогут сделать это быстро.

Эксперты ISW отметили, что российские наступательные операции к западу от Авдеевки могут предоставить тактические преимущества. А российская наступательная операция по захвату Часового Яра открывает российским войскам ближайшие перспективы для оперативно значимого продвижения вперед.

Российские войска в районе Авдеевки остаются примерно в 30 километрах от их оперативной цели в Покровске и примерно в 17 километрах от относительно крупных сел к востоку от Покровска.

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Даже если российские тактические успехи заставят украинские войска отступить на позиции дальше на запад, нынешние российские успехи к северо-западу от Авдеевки вряд ли станут оперативно значимыми в ближайшей перспективе.

Война в Украине - карта
Оккупанты продолжают давление на Часов Яр / deepstatemap.live

Отмечается, что российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года. Давление на город является серьезным.

Эксперты предполагают, что оккупанты, вероятно, пытаются захватить как можно большую территорию до прибытия американской помощи по безопасности.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Наступление РФ на Часов Яр - последние новости

Часов Яр остается горячим направлением фронта, отметил 21 апреля президент Владимир Зеленский. Вместе с тем украинские и западные аналитики констатируют ухудшение оперативной ситуации на указанном участке в течение последних дней.
25 апреля военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию в районе города Часов Яр и остановить продвижение оккупантов.

Глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников заявил, что российские войска продолжают наступление на позиции украинских военных для дальнейшего продвижения в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Враг увеличил применение авиации и КАБов на этом направлении фронта.

У России нет шансов захватить Часов Яр в Донецкой области ни до 9 мая, ни в целом. Оккупанты пытаются усложнить логистику и истощить ВСУ, чтобы продвинуться. Об этом заявил заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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