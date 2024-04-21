Аналитики пишут о патовой ситуации возле Часового Яра: что говорит президент

Господство над этой местностью "существенно облегчит" россиянам развить наступление на Славянск и Краматорск.

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Часов Яр расположен в 10 км от Бахмута и размещен на высотах / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Часов Яр остается горячим направлением фронта, отметил президент Владимир Зеленский. Вместе с тем украинские и западные аналитики констатируют ухудшение оперативной ситуации на указанном участке в течение последних дней.

Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что российские оккупанты продолжают атаковать на ряде направлений Донецкой области.

"Часов Яр и другие ключевые направления в Донецкой области: Покровский, Кураховский, а также Харьковщина - Купянское направление. Наши позиции, наши результаты. Я благодарю каждого солдата, каждого командира, все наши боевые подразделения, которые действительно меткие и устойчивые", - подчеркнул Зеленский. видео дня

Сообщество OSINT-исследователей DeepState называет ситуацию возле Часового Яра тяжелой. Россияне усилили давление возле Выемки, Очеретино, Новокалиново, Семеновки и Невельского.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Эксперты BILD Юлиан Рёпке, в свою очередь, констатирует непростую ситуацию у украинских военных у Часового Яра с защитой неба, в частности дефицит ПЗРК. По его словам, сейчас защитники удерживают половину села Ивановское. Положение бойцов осложняет работа вражеской авиации.

Часов Яр - новости с фронта 21 апреля

Сейчас враг давит на большинстве участков на Бахмутском направлении. Ситуация вокруг города Часов Яр в Донецкой области сложная. Силы обороны контролируют его, ситуацию. Противника в городе нет, рассказывали в ВСУ накануне.

Аналитики Минобороны Великобритании рассказали, что российские оккупационные войска, которые пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области, используют тактику, как в Авдеевке. В частности, оккупанты сбрасывают за сутки 20-30 авиационных бомб в районе Часового Яра. Их сбрасывают с самолетов Су-25, которые работают вблизи линии соприкосновения, и Су-34, которые действуют на дистанции с использованием планирующих бомб.

Если россиянам удастся захватить этот город, у них появится возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города являются последним оплотом Донецкой области.

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