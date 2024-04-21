Россияне пытаются прорваться в Часовой Яр: разведка Британии раскрыла ситуацию

Аналитики Минобороны Британии рассказали, что российские оккупационные войска, которые пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области, используют тактику, как в Авдеевке.
В оперативно-стратегической группировке "Хортица" заявили, что оккупанты сбрасывают за сутки 20-30 авиационных бомб в районе Часового Яра. Их сбрасывают с самолетов Су-25, которые работают вблизи линии соприкосновения, и Су-34, которые действуют на дистанции с использованием планирующих бомб.
"Это согласованная бомбардировка с воздуха, и это тактика повторена с кампании в Авдеевке", - передает разведка Британии.видео дня
Как отмечает разведка, город Часов Яр прочно укреплен и расположен на возвышении. Российские силы продвигаются в этом районе медленно.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко рассказал, когда произойдет пик наступления РФ. Усиление наступления россиян может произойти в июне или в начале июля. ВСУ прилагают титанические усилия, чтобы сдерживать российских оккупантов.
В ВСУ рассказали, кто контролирует Часов Яр. В ОСУВ "Хортица" отметили, что россияне продолжают давить на позиции Сил обороны в районе Часового Яра, однако ситуация контролируется. Оккупанты пытаются уничтожить город.
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