РФ может изменить планы на новое наступление в июне: в ISW раскрыли 'страх' оккупантов

В новом отчете Института изучения войны сообщили, что Украина, вероятно, будет находиться в значительно улучшенном оперативном положении до июня 2024 года.

Украинские силы, скорее всего, воспользуются достаточной помощью США в сфере безопасности, чтобы сдержать следующие российские операции в июне 2024 года.

По словам начальника Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, это вероятный месяц, когда российские войска начнут ожидаемое крупномасштабное летнее наступление.

Российские военные, вероятно, пришли к выводу, что украинские силы не смогут защититься от текущих и будущих наступательных операций России из-за задержки или полного прекращения военной помощи США.

"Это предположение было непременной частью оперативного планирования России этим летом", - отметили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.