РФ может изменить планы на новое наступление в июне: в ISW раскрыли 'страх' оккупантов

Украинские войска смогут сдержать следующие российские операции в июне 2024 года.

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Оккупанты могут изменить тактику наступления / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В новом отчете Института изучения войны сообщили, что Украина, вероятно, будет находиться в значительно улучшенном оперативном положении до июня 2024 года.

"Российское военное командование, вероятно, рассмотрит существенные изменения в крупномасштабной наступательной операции, которую оно, как ожидается, начнет в июне, хотя все еще может продолжаться по плану", - считают эксперты ISW.

Украинские силы, скорее всего, воспользуются достаточной помощью США в сфере безопасности, чтобы сдержать следующие российские операции в июне 2024 года.

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По словам начальника Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, это вероятный месяц, когда российские войска начнут ожидаемое крупномасштабное летнее наступление.

Российские военные, вероятно, пришли к выводу, что украинские силы не смогут защититься от текущих и будущих наступательных операций России из-за задержки или полного прекращения военной помощи США.

"Это предположение было непременной частью оперативного планирования России этим летом", - отметили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что РФ нашла новый способ для продвижения на Востоке. Майор Нацгвардии отметил, что на российские оккупанты на Бахмутском направлении продолжают применять тактику уничтожения позиций ВСУ КАБами. Российские оккупанты применяют управляемые авиабомбы по любым целям.

В США назвали причины быстрого продвижения РФ возле Часового Яра. Аналитики указывают на то, что активное применение российскими оккупантами авиации на линии фронта помогает им эффективно продвигаться "на земле". По данным ISW, российские самолеты могут свободно действовать на некоторых критически важных участках фронта.

РФ перешла в наступление на стратегический город. Боец ВСУ Сергей Волков отметил, что главной целью российского наступления на Востоке Украины является продвижение к стратегически важному городу Покровск Донецкой области. Он также рассказал о попытках российских войск закрепиться в Очеренитом.

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