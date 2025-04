ВСУ продвинулись и освободили поселок на важном направлении - ISW

Кратко:

Украинские войска продвинулись на Покровском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись по улице Ленина в западной Новоелизаветовке (на юго-запад от Покровска) и освободили Надиевку (к западу от Новоелязветовки).

В то же время, российские милблогеры утверждали, что украинские войска продвинулись на западную окраину Соленого (к юго-западу от Покровска).

ISW не подтверждает утверждение российского милблогера, который сообщал, что подразделения российской 90-й танковой дивизии якобы продвинулись к центру Троицкого и что российские войска захватили Богдановку (оба к юго-западу от Покровска).

Аналитики также добавили, что войска РФ наступали на северо-восток от Покровска возле Тарасовки, также на восток от Покровска - Елизаветовка, Водяное Второе, Луч; на юг от Покровска возле Зеленого и Возрождения (бывший Новый Труд) и на юго-запад от Покровска возле Удачного, Новосергиевки, Надеевки, Успеновки, Котлиного, Новоукраинки, Котляровки, Сухой Балки, Богдановки и в сторону Муравки.

Как сообщал Главред, в оперативно-стратегической группировке войск Хортица заявили, что враг активизировал боевые действия на Купянском направлении, пытаясь переправить подразделения через реку Оскол.

Командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин сообщил, что российские оккупанты готовятся к новому наступлению, предварительно, захватнические действия врага запланированы на апрель.

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что на юге Украины российские оккупанты накапливают силы для проведения штурмовых действий и захвата новых плацдармов.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.