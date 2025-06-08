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"Не все получилось": Зеленский "выставил оценки" историческим операциям против РФ

Руслана Заклинская
8 июня 2025, 18:48
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Зеленский заявил, что риторика Кремля о "мести" - это лишь попытка оправдать очередной террор по Украине.
'Не все получилось': Зеленский 'выставил оценки' историческим операциям против РФ
Зеленский оценил самые успешные спецоперации Украины против РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Крымский мост был справедливой целью из-за его военного значения
  • Эффективность операций по нему - 7-8 баллов
  • Уничтожение кораблей ЧФ РФ и спецоперация "Паутина" прошла на 10 баллов

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил работу Службы безопасности Украины во время спецопераций на территории России и во временно оккупированном Крыму. Эффективность спецопераций варьируется от 7 до 10 баллов. Об этом глава государства заявил в интервью ABC News.

"Они (СБУ - Главред) работали, правда, у нас была история, связанная с Крымским мостом", - рассказал Зеленский.

видео дня

Президент подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ активно использовала Крымский мост для транспортировки вооружения. Учитывая его стратегическую функцию, как отметил Зеленский, этот объект был "справедливой целью" для украинских сил.

"И Служба (СБУ - Главред) работала над этим мостом. Были очень удачные шаги, были и шаги, скажем так, мы называем, когда удачно, но не все получилось, что хотели, называем 7-8. Не 10 баллов, а 7-8, так было с Крымским мостом", - сказал президент.

В то же время Зеленский дал самую высокую оценку операции против кораблей Черноморского флота РФ и последней громкой спецоперации СБУ под названием "Паутина", в рамках которой была атакована стратегическая авиация РФ.

"Было на 10 по кораблям и эта операция, о которой упомянули вы ("Паутина" - Главред)", - добавил глава государства.

После операции "Паутина" в Москве заговорили об "ответных ударах", пытаясь представить очередные атаки по Украине как месть за уничтожение самолетов. Зеленский подчеркнул, что такая риторика является ничем иным, как оправданием дальнейшего террора против мирного населения Украины.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операция "Паутина" / Інфографіка: Главред

Операция СБУ "Паутина" - новости Украины

Напомним, неделю назад Служба безопасности Украины осуществила масштабную спецоперацию под названием "Паутина", которая стала одним из самых мощных ударов по стратегической авиации России за все время полномасштабной войны. Подготовка к этой операции длилась более полутора лет.

В рамках "Паутины" беспилотники СБУ атаковали четыре российских военных аэродрома, где базируются стратегические бомбардировщики и другие типы самолетов, которые российская армия использует для ракетных атак на украинские города и критическую инфраструктуру.

В результате операции было поражено по меньшей мере 41 российский самолет различных типов. Это стало серьезным ударом по возможностям российской авиации и важным достижением украинских спецслужб.

Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что Россия намеренно выбирает цели для ударов по Украине, чтобы страдали мирные люди, пытаясь давить на политическую ситуацию. Он подчеркнул, что массированный удар дронами предшествовал украинской операции "Паутина", что опровергает заявления Путина о якобы "ответе".

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Что такое ABC News?

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News сейчас принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины Операция "Паутина"
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