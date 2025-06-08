'Его голос знал весь мир': на Сумщине погиб заслуженный артист Украины

Во время выполнения волонтерской миссии погиб Владислав Горай.

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Погиб солист Одесской оперы Владислав Горай / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, facebook.com/OdesaOperaBallet

Что известно:

На Сумщине погиб солист Одесской национальной оперы Владислав Горай

Он погиб во время выполнения волонтерской миссии

Горай работал в театре с 1993 года, имел более 20 оперных партий

В воскресенье, 8 июня, в Сумской области погиб Владислав Горай - солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня и заслуженный артист Украины. Он выполнял волонтерскую миссию. Об этом сообщила Одесская национальная опера в Facebook.

"Трагическое известие всколыхнуло все художественное сообщество Украины. Сегодня, 8 июня, выполняя свою волонтерскую миссию на Сумщине, погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, волонтер, отец, Человек большого сердца, заслуженный артист Украины - Владислав Горай", - говорится в сообщении. видео дня

В Одесской национальной опере подчеркнули, что голос Владислава Викентьевича "знал весь мир". Коллектив театра выразил искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всему художественному сообществу.

"Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены - он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне - помогал, волонтерил, поддерживал", - добавили в заметке.

Владислав Горай был лауреатом престижных конкурсов: национального конкурса камерной музыки в Хмельницком и Международного конкурса вокалистов имени Антонина Дворжака в Карловых Варах (Чехия). Он работал в труппе Одесского театра оперы и балета с 1993 года. В 2013 году ему было присвоено почетное звание Заслуженного артиста Украины. В его репертуаре было более двадцати оперных партий.

"Одесская национальная опера осиротела. Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его", - отметили в театре.

Детали о месте и времени прощания будут сообщены позже.

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