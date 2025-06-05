Погиб опытный военный: в результате удара по полигону на Полтавщине есть жертвы

Врачи боролись за жизнь пострадавших, но спасти всех им не удалось.

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Ранения двух человек оказались несовместимыми с жизнью / Коллаж: Главред, фото: pixabay, СМИ

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Из-за атаки на полигон на Полтавщине погибли два человека

Одной из жертв стал опытный военный

4 июня страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области. Сначала сообщалось, что есть только раненые, однако сегодня, 5 июня, стало известно о жертвах атаки.

Об этом в Telegram сообщил представитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут. По его данным, двух человек не удалось спасти.

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"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим", - говорится в сообщении.

В то же время СМИ выяснили, что одной из жертв ракетного удара РФ стал военный инструктор и опытный воин Артем Куценко. Он получил смертельные осколочные ранения. У воина осталась большая семья.

Удар по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине - что известно

Напомним, Главред писал, что 4 июня, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ на Полтавщине.

Сначала сообщалось, что комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задачи. Но впоследствии выяснилось, что жертвы таки есть.

Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы.

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Кто такой Владимир Когут? Владимир Когут - временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации (ОВА), ранее занимал должность заместителя председателя Полтавской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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