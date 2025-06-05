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Почему Трамп заигрывает с Путиным: экс-дипломат РФ сказал, чего добиваются США

Анна Ярославская
5 июня 2025, 12:32
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Президент США остается заложником довольно наивной американской идеи.
Трамп, Путин
Пока что Трамп идет у Путина на поводу / Коллаж: Главред, фото: Facebook Donald J. Trump, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Готов ли Трамп идти на поводу у Путина
  • В чем состоит концепция республиканцев и почему она не работает

Президент США Дональд Трамп упорно отказывается от враждебных шагов по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину. Не исключено, что его симпатия к главе РФ во многом продиктована желанием переманить Россию на свою сторону, чтобы противостоять Китаю. Об этом в интервью Главреду сказал бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.

По его словам, пока что Трамп идет у Путина на поводу и не делает ничего, чтобы серьезно ухудшить отношения с ним.

"Он [Трамп] не оказывает Путину активной помощи – не снимает санкции, не прекращает помощь Украине. Хотя, конечно, его дипломатические — или, скорее, псевдодипломатические — инициативы только мешают (…) и не способствуют никакому реальному процессу", - сказал Бондарев.

По его словам, прогнозировать действия Трампа — дело неблагодарное. Он во многом действует импульсивно, верит в свою интуицию и считает, что она подсказывает ему правильные решения.

"Кроме того, мне кажется, он остается заложником довольно наивной американской идеи — оторвать Россию от Китая. Его симпатия к Путину и попытки задобрить его во многом продиктованы именно этой старой республиканской концепцией: "Давайте переманим Россию на свою сторону и будем вместе противостоять Китаю" — как главному сопернику США в XXI веке", - сказал экс-дипломат.

"Но они не понимают, что сегодня Россия заинтересована в Китае гораздо больше, чем США. Китай предоставляет РФ предсказуемую поддержку. Китай тоже заинтересован в том, чтобы США были отвлечены на Украину, разбазаривали ресурсы и не могли сосредоточиться на противостоянии с Пекином", - добавил Бондарев.

При этом, по его мнению, Россия не может всерьез рассчитывать на поддержку США.

"Естественно, Путин не собирается отказываться от добрых услуг Китая и тесного альянса с ним в обмен на какие-то эфемерные "дружеские объятия" с Трампом. Это смешно. Но американцы этого не понимают. Впрочем, неудивительно — нынешняя администрация, возможно, действительно бьет рекорды по некомпетентности", - резюмировал он.

Смотрите видео - Интервью Бориса Бондарева Главреду:

Позиция Трампа в отношении Путина - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

Специальный посланник президента США генерал Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп "разочарован" уровнем неразумности Кремля, который затягивает процесс мирных переговоров с Украиной.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, Трамп разочарован как главой Кремля Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп неоднократно называл Зеленского "плохим парнем", который якобы подталкивает мир к ядерной войне. В то же время к Путину глава Белого дома преимущественно относится "с большим уважением", хотя иногда выражает разочарование.

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Кто такой Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Борис Бондарев
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