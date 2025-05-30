Трамп разочарован "уровнем глупости" Кремля - Келлог

Спецпредставитель президента США рассказал о реакции Трампа на поведение России в рамках мирных переговоров.

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Трамп разочарован поведением Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главные тезисы Келлога:

Трамп разочарован из-за слабой реакции Путина

Наступление РФ на фронте является "большой ошибкой"

Специальный посланник президента США генерал Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп "разочарован" уровнем неразумности Кремля, который затягивает процесс мирных переговоров с Украиной.

В эфире ABC News ведущая отметила, что несмотря на призывы американского лидера о прекращении огня Путин продолжает наступление на фронте и достигает небольших успехов. Келлог ответил, что такие действия являются "большой ошибкой" российского президента.

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Спецпредставители Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Келлог подчеркнул: Трампа не стоит ставить в положение, в котором он будет считать, что его используют.

"Я думаю, его [Трампа] разочарование заключается в том, что он выдвинул несколько разумных предложений, и увидел взамен уровень глупости. Это разочаровывает меня также", — сказал спецпредставитель США.

Что еще сказал Келлог

Как писал Главред, 2 июня в Стамбуле запланирован новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. На встрече ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

Келлог заявил, что США получили меморандум с предложениями о прекращении огня от Украины. Документ содержит 22 требования и "они довольно приемлемы".

Препятствием для проведения переговоров Келлог называет отсутствие российской версии так называемого меморандума. Спецпредставитель Трампа "посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах с Россией".

Келлог также заявил, что Белый дом готов обсуждать требования Кремля по гарантиям нерасширения Североатлантического альянса. Сейчас, по его словам, вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.

Отметим, ранее агентство Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомые с ходом переговоров, пишет, что Россия выдвинула ряд условий, без которых, по мнению Кремля, заключение мирного соглашения невозможно. Среди прочего российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы западные лидеры дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток и сняли часть санкций с России.

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